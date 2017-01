Un tânăr de 22 de ani este cercetat de polițiști după ce a fost prins că s-a urcat drogat la volan și avea asupra lui și un borcan plin cu cannabis. Tânărul a fost depistat în trafic de polițiștii Secției 5 din Timișoara. Oamenii legii l-au oprit pentru un control pe strada Albăstrelelor și au observat că bărbatul are un comportament suspect. În urma controlului vehiculului, polițiștii au depistat un recipient din sticlă de 500 de ml, în care se aflau substanțe vegetale susceptibile a fi cannabis. Totodată, șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice, rezultatul fiind pozitiv pentru prezența unor substanțe psihoactive. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența unor substanțe psihotrope și deținerea în vederea consumului de droguri.