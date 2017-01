Imagini socante filmate la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj.



Un tanar a facut publice mai multe imagini in care un elev este batut cu salbaticie sub ochii colegilor. Victima este lovita cu pumnii si apoi trantita la pamant dupa care este pur si simplu calcata in picioare. Revoltator este ca scenele din imagini par a se petrece intr-o sala de clasa si doar cineva, intr-un tarziu, intervine. Politistii, dar si conducerea scolii au declarat pentru lugojinfo.ro ca nu stiu nimic despre un astfel de incident, insa s-au autosesizat si vor incepe o ancheta. Deocamdata nu se stie de la ce a plecat scandalul. Cert este ca toate persoanele implicate in incident vor fi identificate si vor avea loc audieri cu privire la cele petrecute in scoala. Politistii vor deschide un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.