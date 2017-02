Doi copii gemeni, in varsta de patru ani si mama lor au ajuns la spital marti dimineata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o cisterna.

Accidentul a avut loc pe Drumul National 7, in judetul Arad. In autoturismul lovit se aflau cei doi copii si parintii lor si se indreptau spre gradinita.

La un moment dat, tatal a vrut sa vireze la stanga, cand au fost loviti din spate si impinsi aproape zece metri in fata.

Soferul cisternei sustine ca barbatul care conducea autoturismul a semnalizat prea tarziu ca vireaza si, desi a franat in ultimul moment, nu a reusit sa opreasca vehiculul greu pe o distanta atat de scurta.

Din fericire, nimeni nu a fost ranit grav. Un echipaj SMURD i-a transportat la spital pe cei doi copii si pe mama lor, pentru un control de rutina.