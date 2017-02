Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi ai Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., efectuează marți 15 percheziţii în municipiul Reșița, pentru destructurarea unei grupări specializate în trafic și consum de droguri. Vor fi puse în aplicare 28 de mandate de aducere.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraş-Severin, au surprins doi bărbați, în flagrant delict, în timpul unei tranzacții cu droguri de risc.

Pentru documentarea întregii activități infracționale, polițiștii și procurorii efectuează 15 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Reșița, la mai multe persoane bănuite de trafic și consum de droguri.

Din cercetări a rezultat că cei în cauză ar fi procurat drogurile, cu precădere, din municipiul Timișoara.

Gruparea infracțională, deși nu ar fi avut o structură ierarhică, ar fi fost bine organizată, pe paliere de aprovizionare și distribuție.

Polițiștii vor pune în aplicare 28 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T., pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri, punerea la dispoziție a unui local/locuințe pentru consumul de droguri, precum și pentru procurare și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu.