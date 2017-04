Hoții au dat lovitura azi noapte la Ghioroc. Șase motociclete enduro, care trebuiau să participe în acest weekend la evenimentul „King of the Hill” au fost furate de la Ghioroc. Poliția arădeană anchetează în acest moment acest caz, având deja un cerc de suspecți.

Păgubiții le-au declarat jurnaliștilor că au lăsat trei motociclete într-o dubă, care avea ușile încuiate, iar alte trei vehicule erau parcate în curtea pensiunii și legate cu lanțuri. Hoții au descuiat duba, parcată în curte, și au tăiat lanțurile de la motociclete în cursul nopții.

Polițiștii au început cercetări și au ridicat imaginile surprinse de sistemul de supraveghere video montat în perimetrul pensiunii, însă păgubiții spun că au vizualizat deja imaginile și nu se pot identifica hoții.

Piloții păgubiți a declarat că oferă o recompensă de 6500 de euro celor care au informații ce pot duce la prinderea autorilor furtului.

„Trei motociclete erau pe platformă, două erau într-un microbus, iar una era într-o curte. Motocicletele erau la Ghioroc pentru că acolo a fost cazat echipajul înscris la evenimentul motociclistic din acest weekend. Acestea au fost furate în intervalul orar 4-7 azi dimineață. S-a demarat o anchetă în acest caz. Paguba este estimată la suma de 40.000 de euro” (Lorena Radu – purtător de cuvânt IPJ Arad)

Evenimentul „King of the Hill” are loc chiar în aceste momente pe locul fostei fabrici „Tricoul Roșu” din Arad. Din informațiile noastre, motocicletele aparțin unei echipe din Ungaria.