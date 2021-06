Evenimente pentru întreaga familie în Iulius Town: proiecții de filme în parc, teatru de păpuși, muzeul Made in RO și alte surprize

Ți-am pregătit un weekend plin cu surprize cinematografice, muzicale și care vor stârni zâmbetele pe chipul celor mici, la Iulius Town Timișoara. Un puf confortabil te așteaptă la Flight Cinema in My Town // Oscar Nights, produsele și serviciile destinate copiilor vor fi la Kids Fest, la teatrul de păpuși veselia va fi printre „actorii principali”, iar la „Ora de educație civică” cei mici vor învăța despre importanța reciclării.

Trei zile de Oscar se anunță în Iulius Gardens. Pregătiți popcornul, buna dispoziție și vibe-ul de vară pentru că Flight Cinema in My Town // Oscar Nights aduce, în perioada 4 – 6 iunie 2021, trei filme premiate. Vineri, vom urmări musicalul care a cucerit mapamondul – „A Star Is Born” – , sâmbătă, „Avengers Endgame” ne va crește adrenalina, iar duminică, „Black Panther” ne va duce într-un univers fantastic. Fiecare seară la Flight Cinema in My Town // Oscar Nights începe, de la ora 19.00, cu un Sunset Warm -up & Check-in, peliculele rulează, de la ora 20.00, iar de la 21.30 atmosfera va fi întreținută de un DJ.

Cei mici au și ei parte de evenimente dedicate lor, unde distracția va atinge cote maxime. Duminică, de la ora 11.00, copiii sunt așteptați să descopere povestea din „Căsuța prietenilor”, la teatrul de păpuși. În grădina Iulius Town, micii spectatori vor putea afla chiar de la personaje prin ce peripeții trec prietenii din basm. Kids Fest vine cu produse și servicii dedicate celor mici, în perioada 4 – 6 iunie, la etajul Iulius Mall, piațeta Intersport.

Tot în acest weekend, sărbătorim Ziua Mondială a Mediului la Iulius Town, cu activități și premii surpriză pentru copii. Cei mici vor învăța cât de importantă este reciclarea si colectarea separată participând la concursul Reciclăm și Câștigăm, care cuprinde un joc de tip treasure hunt antrenant și distractiv prin care participanții vor căuta „comori” ascunse în Iulius Gardens și Kahoot, un joc pe bază de întrebări ce testează cunoștințele despre colectarea separată și reciclare. Evenimentul este organizat de către RETIM și ADID Timiș în locația Family Plaza din Iulius Gardens.

La etajul Iulius Mall, până duminică 6 iunie, găsești și propuneri de bijuterii și accesorii, care să îți completeze ținutele și să îți ofere un plus de strălucire. Fie că te gândești la o pereche de cercei, un colier sau un set de brățări, expozanții te vor ajuta să alegi ceea ce ți se potrivește cel mai bine.

Comentarii

comentarii