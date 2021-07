Evenimentele culturale ale săptămânii în organizarea instituțiilor CJ Timiș din Timișoara

Muzeul Național al Banatului deschide săptămâna culturală cu trei evenimente, o conferință și două expoziții. Pentru început suntem invitați la conferința „Culte isiace în coloniile milesiene de la Pontul Stâng” din seria de conferinte inedite ce fac parte din proiectul ”Conferințele mansardei theresiene”. Urmează vernisajul expoziției intinerante „Jandarmeria Română 1850-2020”. Iar mai apoi vernisajul expoziției „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800”.

Săptămâna se încheie cu două spectacole pentru cei mai mici dintre noi „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag” și „Croitorașul cel viteaz” puse în scenă de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 6 – 11 iulie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 6 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Muzeul Național al Banatului

Conferința „Culte isiace în coloniile milesiene de la Pontul Stâng” – conf.univ.dr. Remus Feraru, ora 16:00, Bastionul Maria Theresia, mansarda;

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iunie: Guler cu mărgele anii ’20;

Expoziția Patrimonium 2020 (Bastionul Maria Theresia, mansarada B1);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

MIERCURI, 7 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Muzeul Național al Banatului

Vernisaj expoziție „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iunie: Guler cu mărgele anii ’20;

Expoziția Patrimonium 2020 (Bastionul Maria Theresia, mansarada B1);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

JOI, 8 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Vernisaj expoziție ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, ora 18:00, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iulie: Potârniche de stâncă (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

VINERI, 9 IULIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Déjà vu and something new”. Expune Simona Daniela Molnar, la Secția de Arte ,, Deliu Petroiu”, Complex Bastion Maria Theresia, Corp A.

Muzeul Național al Banatului

Vernisaj expoziție „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iulie: Potârniche de stâncă (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

SÂMBĂTĂ, 10 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iulie: Potârniche de stâncă (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția temporară „Comori sălăjene – Costume tradiționale din subzonele etnografice Valea Barcăului și Sub-Meseș”, din cadrul proiectului „Colecții și colecționari din România”;

Circuit de vizitare în aer liber.

DUMINICĂ, 11 IULIE

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii iulie: Potârniche de stâncă (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția Politehnica Centenar (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziție Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară „World Press Photo”;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag”, ora 11:00;

Spectacolul „Croitorașul cel viteaz”, ora 18:00 la Muzeul Satului Bănățean.

