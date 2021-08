Evenimentele culturale ale săptămânii în organizarea instituțiilor Consiliului Județean Timiș

Muzeul Satului Bănățean Timișoara aniversează 50 de ani de activitate muzeală în actuala locație. Cu această ocazie, în perioada 27-29 august, publicul iubitor de cultură este așteptat cu o mulțime de evenimente.

Dintre acestea enumerăm: vernisajul expoziției de fotografie „Muzeul Satului Bănățean la ceas aniversar”, simpozionul „Tradiție și modernitate în satul românesc”, ediția a VI-a, „Festivalul condeierilor plugari”, inaugurarea obiectivului muzeal „Rotăria din Bulci”, Ruga Muzeului Satului Bănățean Timișoara (în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș Severin).

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 24 – 29 august. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 24 AUGUST

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția personală de pictură: Florentina Mărcuți.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Călător prin Timișoara”, ediția a IX-a, organizată de Asociația “Prezent” propune doritorilor imagini inspirate și dedicate orașului Timișoara.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii august: Vază de cristal (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Patrimoniul sub reflectoare. Cartierul Fabric – Lumi în destine” (Bastionul Maria Theresia);

Expoziția „Jandarmeria Română 1850-2020” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B1);

Expoziția „Spații Fluente. Hărți ale spațiului dunărean 1650-1800” (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția Tarantule Vii (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Fenomene europene în Galeria Matica Srpska;

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Marile portrete ale lui Nadar. Felix Nadar (1820-1910);

Expoziția temporară Bogdan Vlăduță, Tâlharul cel bun, instalație, Galeria Mercy;

Expoziția temporară Horia Bernea – Liviu Tulbure, On the Sunny Side of the Jazz, fotografie și pictură;

Expoziția permanentă 111 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Circuit de vizitare în aer liber.

MIERCURI, 25 AUGUST

JOI, 26 AUGUST

VINERI, 27 AUGUST

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Vernisajul expoziției de fotografie ”Muzeul Satului Bănățean la ceas aniversar”, ora 12:00;

Simpozionul ”Tradiție și modernitate în satul românesc”, ediția a VI-a, ora 13:00;

SÂMBĂTĂ, 28 AUGUST

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Festivalului ”Fenomenul condeierilor plugari”, ora 11:00;

Inaugurare obiectiv muzeal „Rotăria din Bulci”;

DUMINICĂ, 29 AUGUST

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Ruga Muzeului Satului Bănățean Timișoara (în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș Severin), ora 10:00;

