Evenimentele culturale ale săptămânii în organizarea instituțiilor Consiliului Județean Timiș

Consiliul Județean Timiș propune publicului iubitor de cultură, pentru săptămâna aceasta, numeroase expoziții, dintre care amintim: „Aripa secretă”, „The Romanian Files”, „Poveștile timpului”, „Lumina Îngerilor. Dar divin”, Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 5 – 10 octombrie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 5 OCTOMBRIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția de fotografie „The Romanian Files” – Carlos Permuy.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară de pictură: Poveștile timpului – Elena Ursei, (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară cu lucrările realizate în perioada septembrie – noiembrie 2020 de către elevi ai școlilor din Timișoara, prezentate și premiate la concursul de afișe organizat în cadrul proiectului ,,SEVA – Stop! Eliminăm violența și agresivitatea (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A);

Expoziția temporară de lucrări realizate cu tehnica quilling – Clubul Pensionarilor din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, (Complex Bastion Maria Theresia, Timișoara, Corp A).

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă Ștefan Popa Popa’s, (Bastionul Maria Theresia);

Exponatul lunii octombrie: Placă unifacies – dedicată diplomatului Caius Brediceanu (Bastionul Maria Theresia, hol);

Expoziția temporară Lumina Îngerilor. Dar divin, (Bastionul Maria Theresia, mansarda B2);

Expoziția temporară Tarantule Vii, (Bastionul Maria Theresia, hol).

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția temporară de pictură Symbiosis – Dan Voinea Meeting the Masters;

Expoziția temporară Aripa secretă organizată în cadrul celei de-a patra ediții a Bienalei Art Encountes – OUR OTHER US;

Expoziția permanentă 1+1+1 & SIGMA;

Expoziția permanentă Artă bănățeană modernă;

Expoziția permanentă Icoane tradiționale bănățene;

Expoziția permanentă Corneliu Baba;

Expoziția permanentă Artă românească;

Expoziția permanentă Artă europeană.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziții permanente: Centre de ceramică din Banat, Podoabe bănățene, Costum popular – Sala de expoziții a muzeului;

Expoziția foto „Muzeul Satului Bănățean Timișoara la ceas aniversar” în holul bibliotecii;

Circuit de vizitare în aer liber.

