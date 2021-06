Evenimentele culturale, până duminică, 20 iunie, în organizarea instituțiilor CJ Timiș

În această săptămână, până duminică 20 iunie, Consiliul Județean Timiș propune iubitori de cultură expoziții temporare și permanente spectacole, teatru de păpuși.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș ne aduce în atenție două festivaluri. Unul dinte ele este Festivalul – Concurs „Gelu Stan”. Invitații acestei ediții sunt Larisa Bozbici, câștigătoarea concursului din 2020, Andreea Voica și Bogdan Toma. Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul eventim.ro. Spectacolul va fi transmis în direct pe pagina de facebook a Ansamblului Profesionist Banatul, https://www.facebook.com/ansamblul.banatul.

Celălalt este Festivalul Fanfarelor, ajuns la cea de-a XXXIII-a ediție. Fanfara Pro Amicitia, Fanfara Banater Musikanten, Fanfara din Giroc, Fanfara Societății Culturale Doinitorii Banatului din Vărădia, comuna Mercina, județul Caraș-Severin, Fanfara Bisericii Ortodoxe din Almăj, județul Arad, Cvartetul de tromboane al Filarmonicii Banatul din Timișoara – acestea sunt fanfarele care vor readuce în memoria spectatorilor atmosfera duminicală a Banatului de altădată. Festivalul va fi transmis în direct pe pagina de Facebook Cultură Tradițională, https://www.facebook.com/Cultură-Traditională-CCAJ-Timiș

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” este prezentă cu una dintre cele mai mari și inedite lecturi publice organizate în România: ConCentrica a VI-a ediție. Vor fi lecturate poeme de Nicolae de Popa (1938 – 2007), poet și pictor timișorean.

Descoperiți mai jos lista activităților culturale din perioada 15 – 20 iunie. Toate expozițiile și acțiunile sunt organizate cu respectarea măsurilor în vigoare privind limitarea răspândirii noului coronavirus.

MARȚI, 15 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția temporară „CARAN-TEMA” – expun artiști plastici timișoreni de etnie maghiară din cadrul evenimentului Zilele Maghiare Bănățene ediția a XXV-a., organizat de Asociația Femeilor Maghiare;

Expoziția de ilustrații ale unor clădiri din Timișoara ce se înscriu curentului stilistic Art Nouveau, create de artiștii implicați în proiectul Heritage of Timișoara, derulat de Asociația Prin Banat.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară de pictură – Alexandra Tăbuică.

MIERCURI, 16 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția temporară „CARAN-TEMA” – expun artiști plastici timișoreni de etnie maghiară din cadrul evenimentului Zilele Maghiare Bănățene ediția a XXV-a., organizat de Asociația Femeilor Maghiare;

Expoziția de ilustrații ale unor clădiri din Timișoara ce se înscriu curentului stilistic Art Nouveau, create de artiștii implicați în proiectul Heritage of Timișoara, derulat de Asociația Prin Banat.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară de pictură – Alexandra Tăbuică.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag” ora 10:00.

JOI, 17 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisaj expoziție „Viziuni aleatorii despre ochi” – colaje digitale și instalații, artist Emil Florin Grama, ora 17:00. Prezintă conf. univ. dr. Gabriel Kelemen – critic de artă și Andrei Medinski – pictor.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

ConCentrica, a VI-a ediție, ora 12:00.

Expoziție temporară de pictură Alexandra Tăbuică.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Festivalul – Concurs Gelu Stan, ediția a III-a, ora 18:00. Concursul, gala laureaților și decernarea premiilor vor avea loc pe scena Sălii Mari a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de orchestra Ansamblului Profesionist Banatul.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag” ora 9:00.

VINERI, 18 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Viziuni aleatorii despre ochi” – colaje digitale și instalații, artist Emil Florin Grama.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziție temporară de pictură Alexandra Tăbuică.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag” ora 9:00.

SÂMBĂTĂ, 19 IUNIE

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Viziuni aleatorii despre ochi” – colaje digitale și instalații, artist Emil Florin Grama.

DUMINICĂ, 20 IUNIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Festivalul Fanfarelor, ediția a XXXIII-a , ora 17:00 la Muzeul Satului Bănățean

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „ȚARA RUTABAGA. Hoinăreală în zig-zag” ora 11:00.

