Evolutia epidemiei de coronavirus in Romania in ultima saptamana: 3 din 4 decese, la persoane peste 60 ani

Evolutia epidemiei de coronavirus in Romania in ultima saptamana: 3 din 4...

Grupul de Comunicare Strategica a transmis, marti, raportul epidemiei pana pe 3 mai.



Astfel, in saptamana 27 aprilie – 3 mai:



– 39,4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucuresti, Cluj, Bacau si Vrancea.

– 45% din totalul deceselor au fost inregistrate in Suceava, Galati, Bucuresti, Mures si Arad.

– 1 din 7 cazuri a fost inregistrat la personal medical.

– 75,1% din decese au fost la persoane peste 60 ani si 61,8% la barbati.

– 87,7% din decedati aveau cel putin o comorbiditate.

Comentarii

comentarii