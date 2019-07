Evoluția televizorului se petrece pe mai multe planuri

Comentarii

Aruncă o privire mai atentă la televizoarele pe care le vezi în rafturile magazinelor. Fie că dai peste un TV Sony, fie că te oprești la standul Samsung, acolo vei găsi indicii ale evoluției gamei. Dacă nu ai drum prin magazine, îți arătăm ce te așteaptă în lumea televizoarelor. Sunetul este următoarea evoluție Pe lângă imaginile clare și pline de culoare, te poți simți în mijlocul acțiunii și prin intermediul sunetului de calitate. Din cauza profilului din ce în ce mai subțire al televizoarelor de generație nouă , boxele acestora nu beneficiază de suficient spațiu pentru a amplifica într-un mod plăcut coloana sonoră a filmelor tale preferate. Fanii meciurilor de fotbal sunt printre primii care apreciază un sistem audio bine pus la punct, întrucât nimic nu se compară cu cântecele și scandările care te fac să te simți în mijlocul galeriei. De aceea, îți propunem două soluții de îmbunătățire a sistemului audio din living-ul tău. Primul dintre ele este clasicul sistem surround, ce profită de standardul 5.1: 5 boxe satelit, plus un subwoofer destinat frecvențelor joase. Indiferent de modelul pe care îl vei alege, vei găsi dotări precum multiple canale audio, în cazul în care vrei să conectezi sistemul audio atât la un televizor, cât și la un Blu Ray player sau la o consolă de gaming. Sistemele surround vin echipate și cu control separat al basului precum și cu nelipsita telecomandă. O caracteristică pe care o recomandăm fără să stăm pe gânduri îți va oferi un sunet clar, fără distorsiuni, precum și un control mai simplu a ceea ce se vede și se aude în living-ul tău. Ne referim la conexiunea HDMI, pe care o găsești foarte des în cazul sistemelor home cinema. Cablul ce oferă standardul HDMI-CEC îți va permite să controlezi atât televizorul, cât și sistemul home cinema cu ajutorul unei singure telecomenzi. Standardul HDMI-CEC este prezent în majoritatea televizoarelor de pe piață, așa că în 2019 îți va fi foarte greu să găsești un model fără acest standard. Dacă sistemul surround este prea complicat de instalat sau dacă structura living-ului tău nu îți permite să te bucuri de toate avantajele acestuia, poți îmbunătăți calitatea audio printr-o altă metodă. Boxele de tip soundbar se integrează excelent cu designul minimalist al noilor televizoare și vin în două variante: cu sau fără subwoofer. În funcție de tipul de conținut pe care îl consumi cel mai des, subwooferul poate fi o adiție foarte inspirată. Pentru că ne plac lucrurile simple și eficiente, îți recomandăm un soundbar echipat cu aceeași tehnologie HDMI-CEC. Dacă vei opta pentru un soundbar din familia televizorului, ai șanse mult mai mari de a găsi această tehnologie încorporată. Mai mult, îți recomandăm soundbaruri echipate cu tehnologie Bluetooth și NFC, pentru momentele în care vrei să umpli living-ul cu melodiile preferate din telefonul mobil. Viață nouă pentru vechiul televizor Chiar dacă televizorul tău a strâns câțiva ani în living și nu are cele mai noi specificații smart, asta nu înseamnă că trebuie să-l dai uitării. Printr-un simplu accesoriu, televizorul tău poate să redea conținutul de pe cele mai populare servicii de streaming video. Ne referim, bineînțeles, la Google Chromecast, accesoriul ce are nevoie doar de un slot HDMI pentru a aduce conținut video de pe Youtube, Netflix, HBO GO, Google Music și multe altele. Instalarea este cât se poate de simplă, iar dacă televizorul tău nu are un port USB pentru a alimenta Chromecast, te poți folosi de o priză normală. Astfel, conținutul pe care în mod normal îl vezi pe ecranul telefonului tău, poate fi redat pe televizor. Simplu, nu? Google Chromecast este cel mai facil și cel mai accesibil mod de a reda conținutul de tip streaming pe televizorul tău. Dacă dorești soluții mai complexe, îți recomandăm să arunci o privire peste Apple TV sau peste zecile de produse disponibile în orice magazin online sau offline. Controlează mai bine marele ecran al living-ului Complexitatea televizoarelor de ultimă generație este asemănătoare cu cea a calculatoarelor de pe birou. Putem viziona clipuri, să ne conectăm la surse de stocare, să înregistrăm conținutul ce rulează pe ecran, să navigăm foldere și să deschidem ferestre de browser. Cu toate acestea, telecomanda nu este menită utilizării unui sistem atât de complex. De aceea, pentru a controla mai bine marele ecran al living-ului, îți recomandăm o tastatură și un mouse wireless. Tehnologia le permite să funcționeze pentru perioade îndelungate, astfel încât nu e nevoie să porți grija schimbării bateriilor.

