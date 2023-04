Executorul judecătoresc Sorin Matei scapă de toate acuzațiile. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel au clasat dosarul

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara a clasat dosarul declinat de DIICOT, in care executorul judecatoresc Matei Sorin Mateo a fost cercetat sub aspectul infractiunilor de pornografie infantila si relatii sexuale cu minori. La vremea cand a fost ridicat de mascati, chiar de la biroul sau de langa Palatul Dicasterial, Sorin Matei s-a declarat socat de acuzatiile procurorilor, spunand ca este, cu siguranta, o regretabila confuzie.

“Cred ca este o greseala de nume. Nu sunt numai eu Matei Sorin Romeo. Nu am avut relatii cu minore. E un dosar. Nu stiu despre ce e vorba. Matei Sorin Romeo sunt mai multi. Eu sunt cel mai tanar dintre ei si de-aia. E posibil sa fie o coincidenta. Vom vedea. Trebuie sa vedem materialul. Anchetatorii nu mi-au spus nimic. Este un dosar”, declara executorul judecatoresc Sorin Romeo Matei, inainte de a intra la audieri, la DIICOT Timisoara.

Ulterior, procuroarea Carmen Martinov a stabil ca nu sunt intrunite elementele unor fapte de competenta DIICOT, astfel ca a declinat dosarul catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timisoara. Dupa mai bine de un an de cercetari, procurorii au decis sa claseze dosarul 22/P/2022, insa solutia de netrimitere in judecata a fost contestata de una dintre tinerele care au fost audiate in aceasta cauza. N-a avut castig de cauza, astfel ca Sorin Matei a fost exonerat de toate acuzatiile, scrie impactpress.ro.

„Respinge plangerea formulata de petenta Maurer Angelica impotriva ordonantei de clasare din data de 17.02.2022 pronuntata in dosarul nr. 22/P/2022 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara, mentinuta prin ordonanta nr. 22/II/2/2022 din 06.04.2022 a aceleiasi unitati de parchet. Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea 138/2022 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.

