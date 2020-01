”Există o adevărată epidemie de cancere pulmonare în Timișoara provocate de poluare!”

Interviu cu prof. univ. dr. pneumolog Oancea Cristian, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Domnule prof. dr. Cristian Oancea, cum sunt afectați plămânii timișorenilor de poluarea zilnică din oraș?

Mai întâi să precizăm ce înseamnă poluare. Așadar, poluare este şi praful saharian aeropurtat ce vine din zonele deșertice ce lovește Timișoara adesea vara. Poluare înseamnă și noxele provenite de la traficul auto, dar și de la tot felul de fabrici și făbricuțe din Timișoara și din jurul orașului care, oricât se spune că au filtre, tot emană noxe periculoasă pentru plămânii oamenilor. Se vorbește tot mai des de periculoasele microparticulele de praf de PM 10 și PM 2,5 microni. Aceste se văd cel mai bine după ce ne spălăm mașina și vedem un strat de praf pe ea după vreo oră-două de stat afară. Tot acest praf se acumulează și se sedimentează în plămânii noștri. Sistemul de apărare al trupului elimină o parte dintre aceste particule, dar multe rămân la nivelul celulei și în timp pot să provoace o serie de afecțiuni. De asemenea acestea pot să agraveze bolile existente.

Putem avea încredere în datele prezentate de autorități și de agenția de mediu, în legătură cu poluarea din oraș?

Sunt tot felul de date despre poluare. Nu știu dacă chiar sunt reale și dacă acestea pot fi calibrate în mod just de la agenția de mediu. Sunt și deferite firme private care măsoară poluarea cu diferite dispozitive. Una este poluarea iarna care este mai redusă și alta este poluarea vara și toamna cu acele particule de praf și de ozon. Persoanele expuse continuu la factori poluatori au risc crescut de a dezvolta viroze și pneumonii și li se pot agrava astmul, dacă sunt suferinzi, boala pulmonară obstructivă cronică sau bolile cardiace.

Care ar fi cea mai gravă maladie provocată de poluare?

O boală foarte silențioasă și periculoasă ca un șarpe care se strecoară fără să îl vedem și auzi și te muscă pe la spate este cancerul pulmonar indus de poluare, de microparticulele care se sedimentează în plămâni și provoacă această boală în timp. Fumul de la țigară este alt factor poluant. Unul din patru pacienți cu BPOC dezvoltă cancer pulmonar. Gândiți-vă la cei care sunt alergici și la fumul de țigară și la poluarea stradală. Văd că la Timișoara indicele de poluare este 24. Nu știu cât de reale sunt aceste date și dacă putem avea încredere în ele. Măcar aceste date să fie publice să aibă acces la ele foarte ușor toată comunitatea, să știm cu toții când să ieșim din casă afară sau când să nu ieșim, iar dacă oamenii vor să facă sport, să facă în zone special amenajate.

Cum ar trebui luptat împotriva poluării din Timișoara?

Noi trebuie să învățăm să trăim cu factorii poluanți și autoritățile să ne ajute în acest sens, că de poluare nu putem scăpa în epoca în care noi trăim acum. Ar trebui să ne limităm a folosi mașina proprie la deplasările în oraș cât avem transportul public. În al doilea rând, trebuie să plantăm cât mai mulți copaci, să îi redăm naturii ce i-am luat. Copacii sunt plămânii noștri, să zicem așa. Trebuie și spălate străzile. Fiindcă pe praf îl inhalăm și numai o parte îl eliminăm, iar pe restul îl acumulăm în plămâni zilnic cu aceste gudroane și provoacă afecțiuni pulmonare și cardiace, fiindcă plămânul și inima sunt într-o legătura foarte strânsă. Există dioxidul de azot, pulberile în suspensie, dioxidul de sulf și microparticulele, tot felul de poluanți cu care plămânii noștri luptă zilnic, iar la un moment dat obosesc să mai lupte. Trebuie monitorizarea aerului să fie făcută mai cu atenție și să fie cifre reale și publice, ușor de accesat de către cetățeni. Pe străzile mai aglomerate cu circulație auto intensă să existe montate dozimetre de poluare.

Cum stăm în Timișoara cu bolile provocate de poluare?

Am căutat date reale și credibile despre poluare pe google dar nu am găsit. Noi, ca medici, vedem efectele poluării în mod concret asupra sănătății oamenilor. Există o recrudescență a bolilor respiratorii. Dacă iarna vedem o creștere a cazurilor de boli respiratorii datorită scăderii imunității, în schimb, vara și toamna, când se intensifică traficul auto, vine praful saharian sau ceața umedă, indiferent de ce boală suferă omul – astm sau fibroză etc. – ei respiră mult mai greu. Suntem afectați de poluare la toate nivelurile. Nu mai contează ce tip de boală ai. Există o adevărată epidemie de cancere pulmonare, chiar să spuneți asta. Vrem să investim mult în tratamentul cancerului pulmonar în următoarea perioadă. Toamna, patologia oncologică este mascată de infecțiile respiratorii. Sunt și pneumonii, și cancere, în schimb, vara, descoperim mai mult cancere, mai ales la pacienții cu risc, expuși la noxe de la poluare și de la fumat, dar și la cei cu amprentă genetică. Trăim o adevărată epidemie, mai ales la pacienții cu risc. Poluarea și radonul din sol fac ravagii.

