Experiența Cinema VIP recucerește Timișoara! Cinema City lansează conceptul cu cină și film all inclusive la Iulius Town, în premieră în afara Capitalei

Timișorenii și locuitorii din vestul țării au de acum un plus de entertainment în viața lor și o nouă experiență, în trendurile internaționale, de petrecere a timpului liber. Cinema City lansează conceptul VIP Cinema All Inclusive la Iulius Town Timișoara, în premieră în afara Bucureștiului, care adaugă vizionării o cină delicioasă.

Cel mai nou și atractiv concept din cinematografia mondială este acum accesibil la Timișoara, în premieră în afara Capitalei. Multiplexul din cadrul proiectului mixt de regenerare urbană Iulius Town Timișoara oferă 12 săli, în care cinefilii au parte de spectacole și experiențe inedite, datorită inovațiilor aduse de Cinema City România. Piesa de rezistență o reprezintă cele 3 săli VIP, cu o capacitate de 61 locuri fiecare, un concept avangardist, care îmbină experiențele gourmet cu spectacolul cinematografic și care se bucură de succes la nivel mondial. Este rețeta unei seri perfecte, care aduce împreună emoția, suspansul și plăcerea unui blockbuster cu rafinamentul unei cine în compania familiei și prietenilor.

Conceptul VIP Cinema All Inclusive adaugă savoare experienței cinematografice, la propriu. Pe lângă confortul dus la cel mai înalt nivel, sălile fiind dotate cu celebrele fotolii din piele, Lazy Boys, computerizate pentru ajustare personalizată a spătarului și suportului pentru picioare, filmele premieră și tehnologiile ultramoderne, spectatorii sunt răsfățați cu un meniu cu preparate culinare apetisante, ce poartă semnătura unui chef italian, Andrea Di Gangi, care a lucrat în restaurant cu două stele Michelin. De la startere, salate și bufet cald, cu paste, pui și alte delicii, până la pizza și desert, toate se regăsesc în meniul VIP, care poate fi consultat aici: https://bit.ly/3DtKu7E. Evident, nu lipsesc băuturile, nici nachos și deliciosul popcorn, de care te bucuri nelimitat pe durata filmului.

VIP Cinema All Inclusive, concept care fascinează și cucerește iubitorii de film din întreaga lume, este accesibil de la începutul acestei săptămâni și la Cinema City din Iulius Town Timișoara, prețurile pornind de la 74 de lei de persoană. Biletele pot fi cumpărate de aici: https://bit.ly/3ynrLGN.

„Adăugăm ofertei de entertainment din Iulius Town Timișoara o nouă experiență pentru publicul din vestul țării, alături de Cinema City. Cu toții avem nevoie de răsfăț și de noi valențe care să ne îmbogățească timpul, poate acum mai mult decât oricând, iar conceptele care ne scot din rutină și ne aduc împreună sunt o doză de optimism. Suntem convinși că pachetul spectacol și gourmet, adus la Timișoara în premieră după București, va fi pe placul publicului din întreaga regiune”, a spus Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

„A fost absolut impresionantă primirea entuziastă a publicului din Timișoara a sălilor de cinema VIP, cu multe spectacole sold-out din prima zi de când am redeschis, în mai. Adevărul este că le reziști greu celebrelor fotolii Lazy Boys, în care ajungi să te întinzi aproape ca într-un pat, popcornului și nachos-ului nelimitat. Acum că am deschis și bucătăria, experiența VIP Ultra All Inclusive asigură rețeta gourmet pentru o seară perfectă, ce îmbină relaxarea de lounge cu spectacolul cinematografic premium și cu o cină delicioasă pregătită de un chef. Un next level în ceea ce privește show-ul cinematografic, dar și un plus de entertainment adus în viața timișorenilor”, a declarat Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City România.

Cinema City este prezent în patru proiecte ale companiei IULIUS (ansamblul mixed-use Iulius Town Timișoara, Iulius Mall Iași, Cluj-Napoca și Suceava).

