Expoziția Culturii Bănățene, de la Bela Bartok și Dositei Obradovici, până Phoenix și Herta Muller

Expoziția Culturii Bănățene a fost realizată de inventatorul Remi Rădulescu, cel care a organizat și expozițiile despre premierele bănățene, ale industriei și ale sportului bănățean. În anul în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană, Remi Rădulescu s-a gândit să evoce cele mai importante repere ale culturii și cei mai de succes creatori bănățeni.

În foaierul Sălii Capitol sunt 78 de tablouri cu peste 200 de personalități, dar și numeroase ziare și cărți semnate de autori bănățeni.

“Această expoziție întregește proiectul Performanțe bănățene din toate timpurile și din toate domeniile. A fost un proiect curajos, nu credeam că o să ajung o duc până la capăt, dar e bine ceea ce începi să și termini. Noi, bănățenii, asta știe toată lumea, am fost mai mult preocupați de strălucirea industrială, de cea tehnică și economică, dar vreau să demonstrez că am fost preocupați de și cultură. Am ales peste 200 de personalități, dar și obiective culturale: opera, teatrul, filarmonică, Muzeu de Artă, Muzeul Satului Bănățean și așa mai departe”, a spus Remi Rădulescu.

Pentru a pune în lumină realizările oamenilor de cultură din regiune, Remi Rădulescu a apelat la ajutorul scriitorului și criticului de artă Marcel Tolcea. În afară de trupa Phoenix și de laureații premiilor Nobel Herta Muller și Stefan Hell, toate celelalte personalități din expoziție s-au ridicat deja la cer.

“Liceul Nikolaus Lenau este, cred, singurul din lume care a dat doi premianți cu Nobel, Harta Muller și Stefan Hell. Trebuie să-i scoatem în evidență, să ne mândrim că sunt de aici, de la noi. nu putea să lipsească Phoenix, Adi Bărar, Hari Coradini de la Progresiv TM, pe care l-am și cunoscut. Apoi, este evocată prezența lui Franz Liszt la Timișoara. Îl avem pe ilustrul dansator Uliczay. Este Bela Bartok, născut la Sânnicolau Mare, tenorul Corneliu Murgu… Am făcut tot posibilul să avem reprezentanți de la toate etniile din Banat. Dacă e să amintesc de sârbi, e Dositei Obradovici, e Miloș Crnjanski sau Laza Knezevici. Mai departe, aici e pictorul Ștefan Szony, cel care a creat mozaicul de pe clădrea Universității de Vest. Sunt 78 de repere din cultura bănățeană”, a mai spus Remi Rădulescu.

Expoziția din foaierul Filarmonicii Banatul poate fi deja văzută de cei care trec pragul sălii Capitol, însă inaugurarea oficială va avea loc în data de 3 februarie. Finanțarea proiectului e realizată din sursele proprii ale lui Remi Rădulescu, organizatorul Salonului de Inventică “Traian Vuia” din Timișoara.

