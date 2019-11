Expoziția de artă In Vitro Veritas, la Gara de Nord

Asociația T-ACT, Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii și Primăria Timișoara organizează vernisajul expoziției de artă In Vitro Veritas, la Gara de Nord, joi 14 noiembrie, de la ora 18.00, când artista Liliana Mercioiu Popa va fi prezentă, în spațiul expozițional pentru a povesti cu publicul despre lucrările sale.



Descrierea lucrărilor:





Trasee interioare, 2019

Instalaţie (patru monitoare, schelă pentru construcţii) dimensiune variabilă



Prin cele patru tipuri de trasee ce îşi găsesc un numitor comun într-o perspectivă asupra oraşului, fără a se rezuma la aceste aspecte vizibile, ci şi la cele invizibile specifice acestui cadru existenţial, instalaţia „Trasee interioare” aduce în discuţie strânsa influenţă dintre realitatea exterioară şi percepţia ei subiectivă.

Pornind de la premisa că atunci „când schimbi felul de a privi un lucru acel lucru se schimbă”, chestiunea pusă sub semnul întrebării prin această lucrare este care dintre cele două percepţii este cea adevărată şi care este fals construită? Realitatea exterioară ne condiţionează schimbarea interioară sau nu putem schimba realitatea exterioară din cauza imobilităţii interioare?





Fără titlu, 2019

acrilic pe pânză, 3x 40×50 cm



Pornind de la clişeul că adevărul se scrie „negru pe alb”şi apelând la o metodă folosită şi în alte lucrări, preluată dintr-o matematică elementară, combinatorica, doresc să provoc reflexiile libere ale privitorilor în relaţie cu anumite contexte existenţiale şi posibilitatea adevărului.

Lucrarea s-a structurat având ca reper anumite reflexii ale lui Morice Merleau-Ponty despre vizibil şi invizibil de genul: „Percepţia lumii se face în lume, proba adevărului se face în fiinţă.”



Mai multe detalii despre expoziția In Vitro Veritas: https://www.facebook.com/events/2402990853285074/





Organizatori: Asociația T-ACT, Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii

Finanțatori: Asociația Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii, Primăria Municipiului Timișoara

Parteneri: Platforma Avantpost, Administrația Gării de Nord Timișoara, UNHCR România, Galeria Bel Art Novi Sad, Naomi Workshop Thessaloniki



Proiect realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local, prin intermediul programului cultural prioritar ”Timișoara. Capitală Europeană a Culturii 2021”, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019

