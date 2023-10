Expozitia de obiecte si povesti despre film CineEuroConnect, la Timisoara pana pe 15 noiembrie

Expozitia de Obiecte si Povesti – “CineEuroConnect – Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival” s-a deschis oficial in incinta CRAFT Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis, situat pe Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 22 si poate fi vazuta pana in 15 noiembrie. Intrarea la aceasta expozitie este libera si deschisa publicului larg, astfel incat sa fie accesibila tuturor celor interesati.

Aceasta expozitie, cu adevarat unica, a reusit sa atraga contributii valoroase din partea profesionistilor din industria filmului, dar si din partea pasionatilor de cinema din toate colturile tarii, inclusiv din strainatate.

„Povestea incepe in jurul anilor ‘70, cand prietenii mamei mele, ea fiind profesor de muzica, erau mari iubitori ai cinematografiei rusesti iar cu timpul au inceput sa-si lase amprenta pe gusturile noastre. Acest lucru a inceput sa se reflecte intai prin decoratiunile din casa apoi in filme. Prin anii ‘80 am primit un video de la matusa mea si am inceput sa vizionam si sa inregistram filme cand prin alte locuri nici nu se pomenea. Cu efort am reusit sa prindem televiziunea iugoslava, iar tata a tinut o evidenta a acestor casete, ca intr-o biblioteca.” – povesteste Victor Catona, cinefil timisorean care a contribuit la expozitia CineEuroConnect.

In cadrul evenimentului de deschidere, publicul timisorean prezent a participat la o dezbatere deosebita sub titlul “Importanta Cinematografului in Era Noilor Platforme si Tehnologii.”

In urma apelului pentru artisti, un juriu format din specialisti de renume international a selectat artisti vizuali pentru a-si prezenta operele de arta in cadrul expozitiei din Timisoara. Comitetul curatorial al proiectului este alcatuit din Mirona Radu, director artistic, si curatorii Robert Sowa din Polonia, Mary Kate O’Flanagan din Irlanda, Sabina Ulubeanu din Romania, Zhana Kalinova din Bulgaria si Andrew Mohsen din Egipt.

Iata lista artistilor selectati:

Diana Paun, Romania

Elena Chirila si Ana Gurdis, Romania si Moldova

Iulia Enkelana, Romania

Monica Dumitrescu, Romania

Oana Bechir, Romania

Valentin Soare, Romania

Gergana Ivanova si Ioana Turcan, Bulgaria si Romania

Cristian Pasat, Moldova

Jelena Gajinovic, Serbia

Laura Lia, Portugalia

Viktoria Petyova Ilinova, Bulgaria

Natalia Junasova, Slovacia

CineEuroConnect va oferi un sprijin financiar in valoare de 1000 de euro pentru fiecare lucrare vizuala care exploreaza relatia personala cu cinematografia contemporana. Aceste lucrari vor contribui la crearea unui dialog global nou cu privire la impactul cinematografiei asupra culturii si societatii.

CineEuroConnect – Collaborative Film Museum and Heritage Film Festival este produs de Mockra Productions. Proiectul face parte din Programul cultural national Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023 si este finantat prin programul OverBorder Culture+, derulat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

CineEuroConnect depaseste granitele geografice pentru a sarbatori limbajul universal al cinematografiei.

