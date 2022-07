Expoziție de pictură la Helios, dedicată Zilei Timișoarei 2022

La galeria Helios din Piața Victoriei nr 6 Timișoara, a avut loc, vineri 15 iulie, de la ora 18.00, vernisajul expoziției de pictură, autor Muntean Gheorghe Marcel, dedicat Zilei Timișoarei 2022, 1 august.

Muntean Gheorghe Marcel se prezintă: M-am născut la 28 august 1964 în Aiud. Sunt absolvent al Liceului de Arte Romulus Ladea din Cluj-Napoca 1983, licenţiat al Universităţii Naţionale de Artă din Bucureşti 1992, al Universităţii de Vest din Timişoara 1997- Facultatea de Teologie Ortodoxă, al Şcolii Superioare de Arte Frumoase din Atena 2002.

Doctor al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca 2006 şi al Universităţii din Atena 2008.

Am participat la 87 de expoziţii de grup şi am deschis 24 de expoziţii personale în ţară şi străinătate (1982, 1983 Muzeul de Istorie Aiud, 1994 Colegiul Naţional “Sf. Sava” Bucureşti, 1994 Galeria “Căminul Artei” Bucureşti, 1995 Galeria “Helios” Timişoara, 1996 Galeria Municipală Atena, 1997 Liceul Teoretic “Spiru Haret” Bucureşti, 1997 Galeria “Orizont” Bucureşti, 1999 Galena de Artă Alba Iulia, 2000 Galeria “La Provence” Alba Iulia, 2000 Ecole National Superioure des Beaux Arts Paris, 2000 Galeria “Etinne des Caussanes” Paris, 2000 Galeria Municipală Atena, 2000 Ambasada României Atena, 2000 Eglise Saint Louise des Invalides Paris, 2001 Galeria “Zervas” Rio, 2002 Galeria “Căminul Artei”, Bucureşti, 2003 Centrul Cultural „Teognis” Megara, 2003, 2004 Ambasada României, Atena, 2006 Galeria Muncipală Atena, 2006, 2007, 2008 Muzeul de Artă, Cluj-Napoca).

Am beneficiat de 7 burse naţionale şi internaţionale.

Sunt membru în 5 asociaţii de creaţie (1993 Societatea Profesorilor de Desen “Ioan Andreescu” Bucureşti, 1994 U.A.P din România, 1995 Fundaţiei “Henri Coandă” a Tinerilor superdotaţi din Bucureşti, 1999 U.A.P. din Grecia, 2000 Association Internationale Des Arts Plastiques AIAP UNESCO, 2001 Asociaţia Arte Plastice Religioase şi Restaurare din România).

Am scris 24 de articole de specialitate şi cartea “Crucea între mit şi simbol în pictură”.

Am primit 19 premii naţionale şi internaţionale pentru pictură şi grafică (1982 Premiul Judeţean pentru Desen si pentu Pictura Cluj Napoca, 1982, 1983 Premiul Naţional pentru Pictură Bucureşti, 1987 Premiul II pentru Pictură Festivalul artei Studenţeşti Bucureşti, 1992, 1994 Premiul Dominus al Academiei de Artă Bucureşti, 1994 Medalia şi Premiul Onorific al Centenarului Expoziţiei Retrospective “Gheorghe Tatarăscu” Bucureşti, 1994 Premiul U.A.P. la Bienala de Arte Plastice “Gheorghe Petraşcu” Târgovişte, 2000 Diplomă Concursul naţional NN Tonitza – Bârlad, 2001 Premiul II Festivalul Internaţional “Lucian Blaga” Sebeş Alba-lulia, 2001 Medalia Festivalului “Unesco” Pireu, 2001 Medalia Simpozionului de Pictură Interbalcanic Lymnos, 2002 Menţiune Concursul Naţional de acuarelă şi gravură C. Găvernea Ed. a VI-a Tulcea, 2004 Placheta omagială. Al II-lea simpozion internaţional de pictură, Patra, 2004 Premiul omagial, expoziţia naţională de pictură, Hidra, 2005 Premiul I expoziţia internaţională de pictură, Lamia, 2009 Diploma la concursul de pictură realizată ad-hoc Câmpina 24 H. ediţia a IV-a, Câmpina, 2010 Diplomă onorifică la Seminarul Internaţional de Iconografie Bizantină „Putna 2010”)

Lucrările mele se găsesc în colecţii particulare şi de stat în: America, Austria, Bulgaria, Franţa, Grecia, Germania, Israel, Italia, Olanda, România şi Ungaria.

Actualmente sunt lector univ. dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca specializarea Artă Sacră – explică pictorul Gheorghe Munteanu Marcel.

