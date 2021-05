Facilitățile acordate elevilor cu rezultate deosebite, după ce devin studenți ai Universității de Vest din Timișoara

Trei dintre acestea sunt condiții specifice de admitere, bursa Start UVT sau cazare gratuită. Iată doar câteva dintre facilitățile pe care UVT le acordă elevilor cu rezultate deosebite.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și-a consolidat, de-a lungul anilor, o politică publică orientată către tinerii cu rezultate deosebite, care excelează în diverse domenii, care vor să aducă o schimbare în societatea în care trăiesc, pentru susținerea și încurajarea în parcursul lor academic.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, a explicat că, pe lângă facilitățile pe care le acordă studenților săi, pentru performanțe academice (care includ, spre exemplu, burse de excelență, de performanță și de merit), UVT a pregătit și un pachet de beneficii pentru viitorii studenți, cei care, în perioada studiilor liceale, au obținut rezultate deosebite la diverse concursuri și olimpiade naționale și internaționale, care obțin media 10 la examenul de bacalaureat sau care sunt șefi de promoție în cele mai bune licee din fiecare județ.

Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale vor fi admiși direct pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la orice program de studii universitare de licență, fără susținerea concursului de admitere.

De asemenea, elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiade școlare naționale sau la alte concursuri naționale sau internaționale vor beneficia de condiții speciale de admitere, în funcție de metodologia stabilită de fiecare facultate în parte.

Elevii olimpici, cei care obțin media 10 la examenul de bacalaureat și șefii de promoție ai celor mai bune licee din fiecare județ beneficiază, în baza unei scrisori de invitație semnată de rectorul UVT, de următorul pachete de beneficii dacă aleg să studieze la Universitatea de Vest din Timișoara:

Accesul, în condițiile de admitere specifice pentru fiecare facultate a UVT, pe locuri fără taxă.

Scutirea de la toate taxele aferente procesului de admitere (taxa de înscriere, taxa de înmatriculare (confirmare) etc.).

Integrarea în activitățile derulate în proiectele / centrele de cercetare ale UVT.

Bursa Start UVT, în valoare de 500 de lei/lună, acordată din fondurile UVT, care se poate cumula cu bursa de merit, în valoare de 700 de lei/lună și cu bursa socială, în valoare de 600 de lei/lună, în condițiile îndeplinirii condițiilor de acordare a acestora, conform reglementărilor UVT.

Asigurarea costurilor de transport și cazare pentru participări cu lucrări la conferințe naționale / internaționale.

Flexibilitate în alegerea traseului educațional (posibilitatea de a alege discipline și alte activități didactice și de cercetare din cadrul altor facultăți).

De asemenea, se mai oferă cazare gratuită în căminele UVT, permis gratuit pe toată perioada studiilor de licență la Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara; întâlniri speciale, și personale, cu personalități științifice, culturale și sportive, de rang național și internațional, participante la evenimentele organizate de UVT; transport în comun în municipiul Timișoara în regim gratuit; sejururi gratuite la cabana UVT de la Poiana Mărului; acces gratuit la bazele sportive universitare din Timișoara; participare gratuită la ediția 2021/2022 a UVT Liberty Marathon; abonament la Teatrul Național Timișoara și/sau la Opera Națională Română Timișoara și/sau la Filarmonica Banatul; acces gratuit la meciurile echipei de fotbal Ripensia UVT Timișoara.

„Pentru că îndemnul universității noastre este „Become Your Best”, sub această idee generică ne străduim să îi sprijinim pe acei elevi care, încă din perioada studiilor liceale, sunt perseverenți în a deveni cea mai bună versiune a lor. Îi încurajăm și le acordăm cele mai interesante pachete de avantaje, atunci când ajung la următoarea etapă din viața lor – începerea studiilor universitare – și le transmitem că la Universitatea de Vest din Timișoara vor găsi mediul propice în care se vor putea dezvolta profesional. Îi încurajez să se îndrepte spre una dintre cele 11 facultăți din UVT, să guste bucuria vieții din cel mai important oraș vestic al României, să devină studenții noștri. Ne vom asigura că îndemnul „Become Your Best” devine realitate, dându-i fiecărui tânăr talentat șansa de a-și maximiza potențialul.”, a adăugat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Dacă ești elev și ai obținut, în perioada studiilor liceale, rezultate academice remarcabile, dar încă nu ai primit scrisoare din partea rectorului UVT, povestește-ne despre reușitele tale într-un e-mail trimis la adresa admitere@e-uvt.ro. Abia așteptăm să-ți auzim povestea și să-ți lansăm invitația de a te alătura, în scurt timp, comunității UVT!

Procesul de admitere – tot mai aproape

A mai rămas foarte puțin timp până când aspiranții la studii universitare pot începe oficial procesul de admitere la UVT, prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea candidaților mai facilă. Până atunci, elevii se pot informa despre toate oportunitățile pe care UVT le oferă, găsind informațiile de interes pentru ei pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere.

Dacă și tu îți dorești să fii, începând cu anul următor, student la cea mai mare instituție de învățământ superior comprehensivă din regiunea de vest a României și vrei să fii printre primii care află când va fi deschisă platforma de depunere a dosarelor, lasă-ne AICI o adresă de e-mail și te vom ține la curent -este mesajul UVT.

