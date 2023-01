Faimoasa actriță și model Isabella Rosselini, pe scena Teatrului Național din Timișoara

Actriță Isabella Rosselini va prezenta, pe scena Teatrului Național din Timișoara, spectacolul Darwin’s Smile (Zâmbetul lui Darwin), un one-woman show adus în cadrul programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.

Isabella Rosselini este un alt nume important care va veni la Timișoara, în Capitala Culturală Europeană. Renumita actriță va prezenta pe scena TNT-ului, Darwin’s Smile, un one-woman show a cărei premiere a avut loc în august 2022, pe scena The Gateway din Bellport (New York).

Spectacolul de la Timișoara, în care Isabella Rosselini reconciliază două lumi aflate adesea la poluri opuse: arta și știința, va avea loc în 30 noiembrie.

În Darwin’s Smile, Isabella Rosselini explorează modul în care empatia, care stă la baza actoriei, este necesară și pentru studierea comportamentului animalelor (această știință se numește etologie). Este atât o lecție despre evoluție, cât și despre actorie.

Rosselini demonstrează cu umor cum actoria ar putea să fie folosită pentru a înțelege lumea misterioasă a animalelor și emoțiile lor. În acest spectacol, actrița intră în rol de câine, pisică, găină și păun, dar îi joacă și pe Charles Darwin.

„În timpul pandemiei de Covid, am avut timp suficient să reflectez la pasiunile mele pentru teatru și știință: unul îmi satisfăcea inima, celălalt creierul. Dar iată că au înțeles că se pot integra, inima și creierul au creat o armonie în cele din urmă”, spunea Isabella Rosselini.

Darwin’s Smile este scris de Issabela Rosselini și Gregorio Franchetti, regia îi aparține lui Muriel Mayette-Holtz, iar de costume și decor s-a ocupat Rudy Soulier. Muzica originală este semnată de Cyril Girouz.

Issabela Rosselini s-a născut în 18 iunie 1952, la Roma. S-a mutat la New York în 1972. Este fiica actriței suedeze Ingrid Bergman și a regizorului italian Roberto Rossellini.

Rosselini a jucat în filme precum „Blue Velvet”, „Death Becomes Her”, „Wild at Heart”, „White Nights”, „Cousins”, „Death Becomes Her”, „Fearless”, „Big Night”, „Joy” sau „Napoleon”.

În perioada 1980-1982 a fost modelul revistei Vogue, iar între 1982-1995 a fost modelul companiei de cosmetice Lancome.

A fost căsătorită cu regizorii Martin Scorsese (1979–1982) și David Lynch (1986–1991) și cu actorul britanic Gary Oldman (1994–1996).

Isabella Rosselini are o diplomă de master în Comportamentul Animalelor.

A urmat și o carieră de model de mare succes, apărând pe coperțile unor reviste precum Vogue, Elle, Harper’s Bazaar și Vanity Fair.

Vă reamintim, în 23 iunie, pe scena Naționalului timișorean va urca un alt nume important în cinematografie, actorul John Malkovich, în „The infernal comedy”, de Michael Sturminger.

Comentarii

comentarii