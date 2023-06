Faimosul actor John Malkovich va avea trei spectacole la Timișoara. TNT a negociat pentru încă o reprezentație

Ca urmare a interesului extraordinar pe care spectacolului “The Infernal Comedy”, cu marele actor John Malkovich, l-a suscitat în rândul publicului, Teatrul Național din Timișoara a suplimentat numărul de reprezentații.

Primele reprezentații anunțate ale spectacolului “The Infernal Comedy” au fost programate pentru joi, 20 și vineri, 21 iulie, de la ora 19, în Sala Mare a Teatrului Național, iar biletele s-au terminat după câteva ore de la punerea lor în vânzare.

Așa se face că TNT a făcut demersuri pentru încă o reprezentație: care va avea loc vineri, 21 iulie 2023, de la ora 16.00.

Biletele se pun în vânzare începând de duminică, 2 iulie 2023, ora 11.00, atât pe www.tntm.ro, cât și la Agenția de bilete „Mărășești”.

Prin fascinanta și tulburătoarea poveste pe care o spune, prin delicatul balans pe linia invizibilă dintre cei vii și cei morți, John Malkovich, secondat de celebra orchestră a Academiei din Viena și de sopranele Susanne Langbein și Chen Reiss, construiește cu fabuloasa lui prezență și cu uriașul său talent autobiografia fictivă a criminalului în serie Jack Unterweger, cel care, în anii ’90, a provocat o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia.

Actorul, producătorul și regizorul John Malkovich s-a născut în 1953, în statul american Ilinois, într-o familie cu rădăcini croate, germane și scoțiene.

Tatăl lui, Daniel Malkovich, a fost editor la o revistă politică, iar mama lui, Joe Ann, a fost patroana ziarului local Benton Evening News.

A urmat școala catolică dintr-o suburbie a orașului Chicago.

Cariera și-a început-o în teatru, jucând în mai multe musicaluri, el făcând parte și dintr-o formație de muzică folk și rock.

Malkovich a apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în filmele “Places, Heart” și “In the Line of Fire” a fost nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur. De asemenea, rolurile sale în filmele “Empire of the Sun”, “The Killing Fields”, “Dangerous Liaisons”, “Con Air” și “Changeling” au fost foarte apreciate de către critica de specialitate.

