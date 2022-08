Familia Bădina face, la Sacoșu Turcesc, produse pe bază de miere de albine, polen şi propolis

Familia Bădina face, la Sacoșu Turcesc, în judeţul Timiş, produse pe bază de miere de albine, polen şi propolis, într-o unitate de procesare în care a investit 500.000 de euro.

Ovidiu Bădina a moştenit pasiunea pentru apicultură de la bunicul lui, Antoniu Murărescu, care, în 1952, din primul său salariu, a cumpărat primii cinci stupi, de care s-a ocupat ulterior o lungă perioadă de timp. Din 2013, Ovidiu și Emese Bădina au adus în piaţă brandul Terra Apis, operat de firma Apiarium, care constă în flacoane cu produse care provin din stupine – de la miere de albine, la polen crud, propolis, păstură sau lăptişor de matcă.

La un moment dat, a apărut bineînțeles și întrebarea referitoare la denumirea gamei de produse. Ne-am dorit să introducem noțiunea de Terapie, Albine, să facem referire la Istoria noastră apicolă și să descoperim un termen elegant pentru a le defini pe toate în simbioză. TERRA APIS a fost de la început omofonul perfect și, mai mult decât atât, tradus în sens larg din limba latină, termenul “Tărâmul Albinelor”, spune cine suntem. Ne desfăşurăm activitatea la 15 kilometri de Timişoara. Am investit aici într-un spaţiu de procesare o sumă care se apropie de 500.000 de euro”, spune Ovidiu.

Ovidiu Bădina este, la bază, inginer în sisteme de producţie, iar Emese a absolvit o şcoală doctorală în economie. Au folosit aptitudinile pe care fiecare le are în domeniul său pentru a aduce în businessul Terra Apis o organizare inginerească.

Pentru a produce, antreprenorii iau materia primă din stup şi o amestecă printr-un procedeu tehnologic cu seminţe, plante, fructe. Materiile prime sunt generate în principal în stupinele proprii.

”Procesul de fabricație este, în sine, o etapă uluitor de importantă în definirea calității produsului. La APIARIUM, nu folosim nimic din ceea ce tehnologia ne-a învățat că am putea mări durata de viață a produsului la raft, deoarece nu vom face altceva decât să viciem produsul sub aspect al biodisponibilității și al principiilor active. Ca atare, noi nu pasteurizăm, nu liofilizăm, nu tratăm termic, nu hiperfiltrăm, nu folosim conservanți, acidifianți, coloranți sau tot felul de reglatori etc. Scopul nostru este acela de a prezerva materia primă în starea ei cât mai pur-crud-naturală, fără a interveni cu tehnologii care ar putea să-i schimbe structura. Deși, cu TERRA APIS, scopul nostru nu a fost acela de a defini produse de “gourmet”, la sfârșit, cu siguranță, te vei linge pe degete”, spune Ovidu Bădină.

Terra Apis are comenzi nu doar din România, ci şi din străinătate, borcanele Terra Apis ajungând în Marea Britanie, Danemarca, Spania, Elveţia, chiar şi Statele Unite ale Americii şi Canada.

Un borcan de miere cu cătină, de exemplu, costă pe site-ul Terra Apis 65 de lei, la fel ca unul de miere cu ghimbir sau căpşuni şi mentă, iar o sticluţă cu extract de propolis 55 de lei.

