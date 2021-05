Familia de romi care a îngrozit călătorii din Aeroportul Luton. MAE a explicat cine sunt autorii scandalului – Video

Membrii unei familii de români s-au bătut între ei, în aeroportul din Luton, Marea Britanie, a explicat MAE, după apariţia imaginilor cu bătaia în presă.

“Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada României la Londra s-a autosesizat în urma informaţiilor apărute în mass-media referitoare la un incident, produs la data de 14 mai 2021, pe Aeroportul Luton, în care au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni români şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile britanice pentru a obţine informaţii suplimentare. Potrivit datelor comunicate de autorităţile britanice reprezentanţilor misiunii diplomatice, incidentul în care au fost implicaţi mai mulţi cetăţeni români a fost generat de o dispută între membrii aceleiaşi familii. În urma acestuia, autorităţile britanice au reţinut 17 persoane implicate, iar patru persoane au fost transportate la o unitate medicală din zonă pentru îngrijiri, fără a fi necesară internarea acestora”, a transmis MAE.

În urma scandalului, 12 persoane dintre cele reţinute au fost prezentate autorităţilor judiciare britanice.

“Până la acest moment, la nivelul Ambasadei României la Londra nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară în legătură cu acest incident”, precizează MAE

Bătaia între români, care a început în zona post-securitate, la aproximativ 8 dimineața, i-a înfricoşat pe pasagerii care încercau să plece spre destinaţiile lor, deoarece loviturile erau aruncate de către bătăuşi fără menajamente pentru cei din jur. Videoclipul postat pe rețelele sociale a arătat pete de sânge pe podeaua terminalului nordic londonez.

Cel puțin zece persoane au fost implicate în violențe, unele persoane puteau fi auzite strigând şi încurajându-i, iar alţii pledând pentru încetarea violenței. Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat pentru The Independent: “Suntem șocați și întristați de acest incident. Adoptăm o abordare de toleranță zero față de violență și continuăm să asistăm Poliția cu anchetele lor. Am dori să ne cerem scuze pentru orice pasager afectat”. Poliția din Bedfordshire a declarat că investighează bătaia.

Sursa: observatornews.ro

Comentarii

comentarii