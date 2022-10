Familie disperată. Anchetă după ce o fetiță de 12 ani a murit în somn

Politistii din Lugoj fac cercetari, pentru a stabili imprejurarile in care a murit o fetita de 12 ani. Cazul face obiectul unui dosar penal pentru ucidere din culpa si priveste un incident petrecut in localitatea Lugojel.

Totul a inceput cand o femeie a sunat la 112 si a anuntat ca fata ei, in varsta de 12 ani, nu se mai trezeste.

“Politistii Sectiei 6 Rurale Gavojdia au fost sesizati prin apel SNUAU 112 de o femeie din localitatea Lugojel, judetul Timis, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 12 ani, nu se mai trezeste, fiind in stare de inconstienta. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca cele sesizate se confirma, un echipaj de la ambulanta efectuand procedurile de resuscitare, din nefericire fiind constatat decesul minorei. In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate, in vederea stabilirii cauzelor producerii incidentului.”, a anuntat IPJ Timis.

Pompierii lugojeni au trimis la Lugoj o autospeciala, insa acestia au constatat ca imobilul unde s-a produs nenorcirea era aerisit deja si nu a fost nevoie de interventia lor. Prima pista pe care merg oamenii legii ar fi o intoxicatie cu monoxid de carbon, in conditiile in care familia folosea o soba pe gaz. Apropiatii familiei sustin ca fetita si-a avertizat unul dintre parinti ca in casa este un miros ciudat. Cateva ore mai tarziu, copila a murit.

