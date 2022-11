Fântâna cu pești din Timișoara este aproape gata. Se fac ultimele probe – video

Fântâna cu pești din centrul Timișoarei este aproape de a fi redată timișorenilor, anunță vineri, 4 noiembrie 2022, viceprimarul Cosmin Tabără. Reabilitarea a început în 2019 și trebuia să dureze doar un an. De aproape doi ani monumentul era înconjurat de plăci OSB, care din vara anului 2021 au fost pictate de elevii Liceului de Arte Plastice.

Firma care s-a ocupat de reabilitare a fost inclusiv penalizată de primărie. „Firma care a câștigat acest contract, scrie și în presă, este una care are pedigree liberal. A semnat că va finaliza lucrarea în 12 luni: două luni proiectarea și 10 luni execuția. Atunci, lucrările au fost sistate de fostul primar, presupun pentru că era campanie electorală și nu voia acest șantier sau poate că știa ceva despre seriozitatea acestei firme. În mai anul trecut am dat ordinul de începere, dar, din păcate, firma nu a mai avansat. De aceea de săptămâna trecută am intrat în penalizări. Sunt 3.500 de lei pe zi. Le vom aplica din prima zi de întârziere”, declara în mai primarul Dominic Fritz.

Contractul pentru reabilitare a fost unul de 650.000 de lei, semnat în 2019 cu firma JDA Consult, al cărui unic acționar, Deian Adrian Jifcu, ar fi membru PNL. Situația acestui șantier pare a fi complicată prevederile suplimentare impuse de Direcția Județeană de Cultură, iar viceprimarul Ruben Lațcău spunea în trecut că nu se știe unde sunt „peștii”, motiv pentru care ar putea fi deschis dosar penal.

Pentru a anunța că finalizarea șantierului nu este departe, viceprimarul liberal Cosmin Tabără a postat pe rețelele de socializare următorul videoclip:

