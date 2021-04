Fără covoare asfaltice pe drumurile din Lugoj

Autoritățile din Lugoj au anunțat că drumurile din municipiu nu vor fi reparate prin turnarea unui nou covor asfaltic până când nu va fi refăcută toată infrastructura subterană. Până atunci, gropile din carosabil vor fi astupate doar prin plombări. “Nu vom asfalta integral o arteră până când nu va fi refăcută/modernizată toată infrastructura subterană – rețele de apă, canalizare, precum și branșamentele la aceste rețele, în special la noua rețea de apă. Până atunci, vom face doar reparații punctuale ale carosabilului. Fondurile din buget nu sunt nelimitate, dimpotrivă, sunt total insuficiente pentru nevoile pe care le avem. Nu vom cheltui bani pe covoare asfaltice până când nu vom finaliza lucrările legate de nevoia esențială a lugojenilor de a avea acces la apă menajeră de calitate. Am si reziliat contracte de asfaltare încheiate de fosta administrație, contracte aferente arterelor pe care nu s-au făcut branșamente la noua rețea de apă, urmând să realocăm banii pentru realizarea de branșamente. (…) Întrebarea pe care ne-am pus-o atunci când am luat decizia de a face doar reparații punctuale, a fost următoarea: e mai important să turnăm asfalt sau să livrăm apă de calitate? Ce este prioritar, să cheltuim puținii bani pe care-i avem pe asfaltări, sau să investim în branșamente la noua rețea de apa? Decizia noastră este fermă. Oricât ne-ar costa electoral, e important să facem ce trebuie, nu ce aduce voturi. Am fost aleși pentru a face treabă (nu spoieli), nu pentru a fi realeși. Nu putem face totul deodată. Fapt pentru care, unele decizii ne vor nemulțumi pe termen scurt, dar sunt singurele care, pe termen lung, ne vor aduce normalitatea. Unele nevoi nu vor putea fi satisfăcute în timp scurt, pentru că altele sunt mai stringente. Ne asumăm prioritizarea”, a anunțat primarul Lugojului, Claudiu Buciu.

