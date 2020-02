Femeia infectată cu coronavirus a intrat în contact cu părinţii din Lugoj şi alţi patru prieteni din Timişoara, care urmează să fie testaţi

Femeia de 38 de ani din Timişoara care a fost depistată pozitiv cu coronavirus, după o vizită în Italia, şi care a fost internată la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babeş” a intrat în contact cu părinţii săi, care locuiesc la Lugoj, şi cu patru prieteni din Timişoara, cu toţii urmând să fie testaţi. Autorităţile fac demersuri pentru a afla şi lista pasagerilor care se aflau în acelaşi avion cu femeia, la întoarcerea în ţară.

Direcţia de Sănătate Publică Timiş a anunţat că toţi cei care au luat contact cu femeia depistată pozitiv cu coronavirus vor fi testaţi. Aceştia nu vor fi chemaţi la spital, ci angajaţi ai DSP vor merge la ei acasă pentru a le recolta probe. Între timp, se fac verificări privind lista pasagerilor cursei aeriene cu care femeia s-a întors în ţară.

“În acest moment reprezentanţii Aeroportului identifică toate persoanele care au venit în acea cursă şi vom încerca să stabilim toţi contacţii în afară de cei 6 cu care persoana respectivă a intrat în contact, aici în Timişoara. În momentul în care vom avea lista completă de la aeroport şi cu contacţii care au fost în avion, Direcţia de Sănătate Publică, împreună cu Poliţia, împreună cu Evidenţa Persoanelor vor identifica toţi aceşti contacţi, îi vom contacta şi, în funcţie de simptomatologie, dacă nu prezintă simptome, vor rămâne izolaţi la domiciliu, se va deplasa DSP, va recolta probe care vor veni la Spitalul Victor Babeş pentru a vedea care este situaţia. Dacă există printre aceştia persoane care prezintă simptomatologie de coronavirus, vor fi automat preluaţi de către ISU şi salvare cu izoletă şi vor fi aduşi la Spitalul Victor Babeş unde se va urma procedura, se vor recolta probe, se vor face analize. Dacă persoanele respective vor fi confirmate cu coronavirus, vor fi internate în spital”, a declarat prefectul Liliana Oneţ, la finalul şedinţei Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş organizată în urma depistării primului caz de coronavirus în Timişoara.

În ceea ce o priveşte pe pacienta infectată cu coronavirus, aceasta se află în spital, unde i se administrează medicaţie cu antivirale, conform protocoalelor OMS şi simptomaticii. Ea va fi externată doar după ce două teste vor ieşi negative la coronavirus.

“În cursul după-amiezii de ieri, la camera de gardă a Spitalului de Boli Infecţioase s-a prezentat cu maşina personală, ea conducând, o doamnă de 38 de ani, care s-a întors din Bergamo în data de 20 februarie. Dânsa prezenta tuse uscată iritativă. Pentru aceasta s-a prezentat la noi. A fost recoltat atât testul de gripă, care a fost negativ, cât şi pentru coronavirus. Dânsa, locuind singură şi venind cu maşina personală, a fost îndemnată din nou cu maşina personală înapoi pentru izolare la domiciliu, urmând să aştepte la dânsa acasă rezultatul testării. În momentul în care am avut testarea pozitivă, am luat legătura cu dânsa, ne-a confirmat că a rămas acasă pe toată perioada de la întoarcerea de la spital până am luat legătura cu dânsa şi s-a pregătit să ajungă ISU cu izoleta la dânsa pentru a fi transportată la spital. La spital e izolată într-un salon cu baie proprie, aşa cum sunt toate măsurile. Dânsa este cu o stare generală foarte bună, în afară de tuse uscată nu prezintă nici febră, nicio altă simptomatologie respiratorie”, a declarat Voichiţa Lăzureanu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara.

Femeia din Timişoara a fost izolată la domiciliu, fiind preluată de un echipaj special şi transportată la spital. Aceasta are 38 de ani şi s-a întors în data de 20 februarie din Italia, cu un avion al companiei Wizz Air.

