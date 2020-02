Femeie din Medgidia, condamnată la închisoare pentru că a înșelat un bărbat din Belinț prin metoda Accidentul

Politistii din Medgidia au anuntat ca au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare pentru o femeie de 30 de ani care a inselat un barbat din localitatea Belint, prin metoda accidentul.

Femeia a fost retinuta si introdusa in penitenciarul Poarta Alba dupa ce Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare de 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru inselaciune.

Leila Saban si sotul ei au fost retinuti de politisti in noaptea de 26 spre 27 octombrie 2018 in urma unei operatiuni care a necesitat blocarea drumului dintre Lugoj si Timisoara de catre politisti. Cei doi soti au fost blocati in trafic la scurt timp dupa ce au lasat fara bani un barbat pe care l-au escrocat prin metoda accidentul.

Constantenii se aflau intr-un taxi si aveau asupra lor cei 25.000 de lei. Victima din Belint, in varsta de 55 de ani, a fost contactata telefonic, de o persoana necunoscuta care s-ar fi recomandat a fi delegat al unui avocat ce îl reprezinta pe nepotul sau si ar fi pretins 25.000 de lei invocand implicarea acestuia într-un accident rutier, soldat cu victima, pe raza localitatii Recas. In dosarul de inselaciune a fost condamnat si sotul femeii insa instanta i-a amanat aplicarea pedepsei deoarece acesta va avea grija de copiii minori aflati in intretinere, scrie lugojinfo.ro.

