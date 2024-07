Fenomen meteo spectaculos în vestul României. Un nor sub forma unui OZN văzut în Timiș și Arad

Fenomen meteo spectaculos în vestul României. Un nor sub forma unui OZN...

Spectacol pe cer, luni seară, în vestul României. Locuitorii localității Mașloc, din județul Timiș, au fost martorii apariției unui nor sub forma unui OZN. De altfel, același nor a putut fi văzut și în județul Arad, în localitățile Buteni și Ghioroc. Membrii grupului de Facebook „Furtuni România Official Meteo Group” au și fotografiat norul.

Norul cumulonimbus a fost surprins deasupra localității Mașloc, în Timiș, aproape de granița cu județul Arad. Cumulonimbus este un nor dens, înalt, asociat cu furtuni și instabilitate atmosferică. Se formează din vapori de apă sub acțiunea unui vânt ascendent.

Fenomenul este unul mai rar întâlnit, dar nu neobișnuit, spun oamenii de știință. Norul spectaculos văzut luni seara în județele Arad și Timiș avea forma unui OZN, din care ieșeau fulgere.

Acest nor fascinant are denumirea din limba latină – cumulus înseamnă grămadă și nimbus, nor de furtună. Pagina Furtuni România a postat imagini inedite cu acest nor a cărui formă este de-a dreptul uluitoare.

Specialiștii în meteorologie spun că norii cumulonimbus se pot forma izolat, grupați sau de-a lungul unui front atmosferic rece, sub forma liniilor de furtuni. Totodată, acești nori au forța să declanșeze fulgere și alte fenomene severe, cum ar fi tornadele. Norii cumulonimbus congestus pot evolua în supercelule.

