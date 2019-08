Fermierii din Nădlac nu vor să fie taxați pe apa scoasă din foraje

Cea mai mare problemă a fermierilor din zona Nădlac județul Arad o reprezintă lipsa irigațiilor, deși apa se află aproape de terenurile lor, la o adâncime de 10 metri în pământ. Kelo Milan, președintele cooperativei Fermierul Nădlăcan, spune că nu este dificil a face un foraj pentru a scoate apa, dar, din păcate, statul îi obligă pe agricultori să plătească pentru fiecare litru pe care îl utilizează și nu este rentabil deloc pentru fermier.

”Aș vrea să cred în proiectul Ministerului Agriculturii privind irigațiile

”Eu aș vrea să cred în proiectul Ministerului Agriculturii privind irigațiile, dar la noi în regiunea Nădlac salvarea ar fi ca să nu se perceapă taxă pentru irigații din foraj. Asta ar fi șansa pentru agricultura din zona noastră. Ca să pompăm din râul Mureș este extrem de greu, aproape imposibil, fiindcă țevile vor trebui să traverseze un drum național, o autostradă și un drum de legătură. Să fim serioși așa ceva nu este posibil. Nu cred că e vorba de rea intenție a statului. Eu cred că e o dezorganizare și nu sunt destui specialiști care să facă un plan eficient de irigații, în funcție de realitățile agriculturii, pe fiecare zonă în parte”, a declarat Kelo Milan. În Nădlac terenul pentru agricultură este foarte ciudat repartizat. Nu se află în jurul orașului cum se întâmplă de obicei în alte localități. În Sud, există râul Mureș, în Vest, e granița cu Ungaria, iar parcelele fermierilor se află în zona de nord-est a localității. Distanța de la oraș la ultima parcelă este de 13 km.

”O legislație permisivă ne-ar salva!”

”Imaginați-vă să duci o rețea de țevi nouă pe o distanță de13 km, să traversezi un drum național, unul de legătură și o autostradă. Suntem încolțiți în sensul rău al cuvântului. Pe proiectele statului român se poate face rețea doar pe vechile amenajări de irigații, care în zona Nădlac au fost pe o suprafață foarte mică. Ne-ar salva dacă ar fi o legislație mai permisivă din punct de vedere al forărilor. Să putem capta apa din pământ să fie păstrată 24 -48 de ore și apoi să fie pompată pe culturi. Dacă s-ar oferi fonduri în acest sens, atunci ar fi un ajutor foarte eficient pentru fermieri și ar reprezenta o soluție la problema irigațiilor. Atât timp cât statul va pune contor pe fiecare foraj în parte și ne ia pe fiecare litru o sumă de bani nu are cum să fie rentabil. Nu mi se pare corect în raport cu cei care irigă din râuri, fiindcă ANIF duce apa până în fața parcelei și este foarte bine pentru agricultură, dar în detrimentul celor care ar vrea să foreze”, a mai spus Kelo Milan. În campania agricolă 2018 -2019, seceta a făcut ravagii în zona Nădlac. În toamnă nu a plouat trei luni, de aceea rapița a fost distrusă în proporție de 50%. Grâul a răsărit la începutul lunii februarie 2019. Ceea ce reprezintă pentru fermieri pierderi mari. De asemenea, de la mijlocul lunii februarie, până la începutul lunii mai, nu a mai plouat. Cultura de grâu a suferit mult, planta avea numai 3 cm. ”Nu am mai trecut prin perioade de acest gen: să avem o toamnă secetoasă, o iarnă cu puțină zăpadă, ploi aproape inexistente și o primăvară extraordinar de uscată. Ne bazăm pe culturile prășitoare, care sperăm să ne salveze”, a declarat Milan.

Comentarii

comentarii