Fermierii și primăriile din Timiș pot plăti amenzi de 5.000 de lei, dacă nu distrug ambrozia

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Timiș îi atentionează pe fermieri şi pe autorităţile administraţiei publice locale, dar și pe locuitoriii satelor să ia măsuri urgente pentru combaterea celei mai periculoase plante, dușman natural al sănătății: ambrozia, (ambrosia artemisiifolia), cunoscută ca iarba pârloagelor. În caz contrar pot primi amenzi până la 5.000 de lei.

Ambrozia din culturile de cereale neîngrijite

”Facem acest demers, deoarece cele mai eficiente lucrări de combatere a ambroziei se realizează primăvara. Odată cu venirea primăverii, o bătaie de cap pentru multe persoane o reprezintă alergia la polenul de ambrozie. Există legi care obligă proprietarii de terenuri să elimine această plantă, iar primăriile au, la rândul lor, obligații. În acest sens, am informat toate administrațiile locale din Timiș, privind necesitatea realizării de lucrări periodice pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia pe toată perioada de vegetație a acesteia”, a declarat Petru Opruț, director executiv al APM Timiș. Ambrozia este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, respectiv în zonele lăsate în paragină cum sunt cele de pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute. Perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer în a doua jumătate a lunii august şi se întinde până în octombrie. Pe durata zilei, polenul de ambrozia se ridică în aer de la răsăritul soarelui, concentraţia atinge maximul zilei la amiază, minimul fiind după ploaie şi noaptea. APM Timiș amintește că sancțiunile pentru proprietarii care nu își igienizează terenurile pornesc de la avertismente, dar pot ajunge și la amenzi: între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 10.000 și 20.000 de lei pentru persoanele juridice.

Cum poate fi distrusă ambrozia?

Specialiștii de la APM Timiș au explicat: Distrugerea ambroziei se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor și a solelor agricole. Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm. Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba. Cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii. Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia? Petru Opruț, directorul APM Timiș, a concluzionat: ”În conformitate cu prevederile din legii nr. 62 din 2018, art.1 alin.1 – 3, privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după distrugerea buruienii, să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere, care trebuie să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor. Sancțiunile se vor aplica pentru proprietarii sau deținătorii și beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile legale”.

