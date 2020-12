Fermierul Balint Petrescu din Peciu Nou a vândut două trenuri de grâu și porumb în 2020

Balint Petrescu este fermier de aproape 30 de ani, exploatează peste 300 de ha pe care cultivă grâu, orz, porumb, floarea soarelui și soia și este unul dintre cei mai mari dealeri de cereale din Timiș. În 2020, el a reușit să vândă 20.000 de tone de cereale. A încărcat două trenuri: unul de porumb și unul de grâu. Au fost 45 de vagoane pline pe care le-a dat multinaționalelor și fermelor de animale, inclusiv la Smithfield. Prețul la cereale a mers foarte bine anul acesta, din cauza pandemiei. Kilogramul de porumb a ajuns la 80 de bani, iar kg de grâu, 90 de bani.

Un adept al satului bănățean tradițional

Fermierul Petrescu este un adept al satului tradițional bănățean având în centru țăranul truditor al pământului, biserica și școala, preotul și profesorul, coordonând viața oamenilor. El atenționează că satul bănățean s-a modernizat și se confruntă cu un fenomen ciudat. Dacă în timpul comunismului, țăranul era obsedat să se mute la oraș, acum, orășeanul este obsedat să se mută în rural, forțând dispariția satului tradițional, intrat într-o modernizare rapidă. Localitățile din jurul orașelor au devenit dormitoare. Aici, orășeanul își construiește casă din cărămidă roșie cu etaj și termopane, cu antenă de satelit, cu rețea de internet, wireless, televiziune prin cablu și Netflix. Acolo numai doarme. În rest muncește la birou la oraș. La poartă tronează mărci străine de autoturisme Toyota, Mercedes sau Volkswagen. Tinerii lucrează la multinaționale, iar vacanțele și le petrec la Mediterană, la greci sau la turci sau în Maldive sau Zanzibar? ”Unde se mai află țăranul și satul tradițional aici? E adevărat situația s-a schimbat, omul are o viață modernă, dar la sat poate trăi mult mai bine, ca în urmă cu 50 sau 100 de ani. Oricum, pe viitor ar trebui să se pună accent mai mare pe dezvoltarea și modernizarea satului românesc ”, atenționează Petrescu. Cum reușește să achiziționeze asemenea cantități de cereale? El oferă îngrășăminte fermierilor mici din Timiș cu câteva zeci de ha, iar în schimb ei ”plătesc” cu cereale la recoltare. Agricultorii mici apelează la el, fiindcă au nevoie de cantități mici și nu pot apela la multinaționale. În plus, el și cumpără cereale de le fermierii din toată țară.

Vindem grâu la preț de nimic și cumpărăm paste

Cea mai mare nemulțumire a domnul Petrescu este faptul că piața cerealelor din România nu funcționează cum ar trebui într-un stat membru al Uniunii Europene. De ce? Țara noastră este un producător foarte important de cereale, pe care le vinde în Occident la prețuri de nimic, iar acestea se întorc sub forma produselor finite, la prețuri mult mai mari. ”Vindem grâu ieftin la italieni și cumpărăm de la ei paste la prețuri de 10 -15 ori mai scumpe. Am ajuns în această situație datorită politicilor proaste aplicate de-a lungul anilor, unde interesul fermierilor români a fost întotdeauna pe locul secund. Nimeni nu l-a apărat pe producătorul român și nici el nu a știut să se apere. Acum într-al doisprezecelea ceas poate ne vine mintea la cap să luăm poziție așa cum se cuvine să ne apărăm interesele”, spune fermierul. Ministrul al agriculturii, Adrian Oros, a fost în vizită la Timișoara și chiar la Peciu Nou, în această vară. Demnitarul a prezentat unele soluții la această problemă. Cu fonduri europene, ministerul va construi o rețea de depozite de colectare unde fermierul să își poată vândă produsele agroalimentare la prețuri avantajoase. Să nu mai fie nevoit să le ofere samsarilor la prețuri de nimic, numai să scape de ele. În 2020, la grâu, Petrescu a reușit o producție bună de 4.000 de kg la ha, deși a fost secetă prelungită în Timiș. Omul a știut să aplice tehnologii inteligente, care au salvat cultura. De exemplu, a scarificat terenul până la 50 de cm adâncime și astfel apa din pământ nu s-a evaporat. De asemenea, are un parc auto cu cele mai moderne utilaje agricole: tractoare ultramoderne de la New Holand și Case, dar și combine Case construite în Baltimore SUA. Balint Petrescu mizează pe porumb, fiindcă este cel mai productiv. Din cele peste 300 de ha, jumătate au fost cultivate cu porumb, în 2020. În Timiș există o luptă mare pentru terenurile agricole, fiindcă există un cernoziom foarte bun. Aici se produc cu ușurință 12 -13 tone de porumb la ha. Dacă reușești să vinzi kg cu 70 de bani scoți 7 -8.000 de lei, iar pe inputuri bagi cam 3000-4000 de lei. E un câștig serios. Fermierul preferă genetica achiziționată de la multinaționale, deși știe că cel mai bun grâu este cel românesc, dar multinaționalele sunt mai ușor de accesat și inspiră încredere. Semințele de grâu, de porumb și floarea soarelui le achiziționează de la Pioner, Syngenta și Bayer Dekalb. Tot de la Bayer preferă să ia și tratamentele pe care le aplică culturilor agricole. Balint Petrescu și-a început activitatea în agricultură după revoluția din decembrie 1989. Cineva i-a dat întâlnire la hotelul Continental din Timișoara să îl ajute cu o tranzacție de cereale către portul Constanța. L-a rugat să se ocupe de această vânzare. Așa a intrat în domeniul complex al agriculturii. La început a fost dealer de cereale. Și-a dat seama că viitorul este al agriculturii și a pătruns mai adânc în domeniu, a achiziționat pământ și a devenit și fermier. Petrescu a reușit să cumpere o parte din fostul IAS al comunei Peciu Nou, cu depozitele de cereale, aflate la 20 de km de Timișoara. A achiziționat 100 de ha de teren și a început să cultive grâu, porumb și floarea soarelui. S-a extins, luând pământ și în arendă de la țăranii care nu aveau mijloacele necesare să își lucreze terenul. Activitatea mergea tot mai bine, mai ales că avea condiții de depozitare. El a început să cumpere cereale de la ceilalți fermieri, care cu greu reușeau să își valorifice producția.

Comentarii

comentarii