Fermierul Coraș Ardelean nu mai dorește aberații în sistemul de sprijin al Uniunii Europene

Coraș Ardelean deține o fermă cu 170 de vaci în Mașloc județul Timiș și o fabrică de produse lactate, devenită un brand în Banat în ultimele două decenii. El atrage atenția că crescătorii de bovine se confruntă de șapte ani cu cea mai mare aberație a unui sistem centralizat pe care, cu siguranță, nu o mai dorește niciun fermier serios în următorul ciclu bugetar al Uniunii Europene.

Trebuie accent pe productivitate

Despre ce este vorba? ”Orice crescător de vaci, indiferent că are sau nu animale, primește 67 de euro pe cap de animal de la UE, având în mod aberant anul de referință 2013, deși ne aflăm în 2020. Este clar că, în foarte multe ferme, situația existentă în urmă cu 7 ani nu mai este aceeași în anul curent, cum nu a fost nici în 2018 sau 2019. Așadar totul se calculează în funcție de inventarul făcut în 2013, ceea ce este o eroare regretabilă. E o scăpare a sistemului, care se perpetuează”, a explicat Coraș Ardelean. Astfel, pe cap de bovină în 2019, un fermier a primit 375 euro sprijinul cuplat, 67 de euro ANT-ul (cu anul de referință aberantul ianuarie 2013), iar SCZ-ul a fost obținut numai de o parte din efectivul de animale. De asemenea, s-au mai dat 17,5 euro pe tona de lapte livrat în anul de cotă 2019. Situația această anormală cu anul de referință 2013 se perpetuează cu efecte grave asupra agriculturii, fiindcă ciclul bugetar al Uniunii Europene este făcut pe 6 ani, 2014 – 2020. ”În pandemie s-au amânat negocierilor pentru 2021 și nu se știe deocamdată ce va fi, dar cred că se vor schimba anumite lucruri în sistem. Vor să pună accent pe productivitate și pe producție. E foarte bine. Pe mine mă încântă. Ar fi o evoluție. Atunci banii vor veni numai pentru fermierii care vor face performanță reală și venituri mari care, de fapt, o parte se va întoarce la bugetul de stat. Acesta este și scopul: să dezvolți o afacere, o fermă, care să meargă de sine stătător și să producă plus-valoare”, spune Coraș.

Ideal este să se facă inventarul vacilor în fiecare an!

Care ar fi soluția pentru a se evita decalajul de 7 ani în următorul ciclu bugetar? Ar trebui ca în fiecare an să se facă inventarul animalelor. Fiecare fermă să își depună în 31 decembrie efectivul concret de vaci. Atunci se va ști exact cum se va da acel ANT și sprijinul cuplat sau alte subvenții, de la 1 ianuarie -la 31 decembrie, anual, cu anumite reguli de mișcare. De exemplu, să nu ai voie să vinzi bovinele în 2 ianuarie, ci în luna octombrie, noiembrie sau decembrie. Atunci va fi altceva. Coraș a dat și un exemplu concret.

” Dacă un fermieri a avut 100 de vaci în ianuarie 2013, iar acum mai are o vacă sau niciuna, așa cum este clar că există multe cazuri, el primește subvenția pe 100 de vaci, în 2020. Totul pleacă de la nivel înalt. Comisia Europeană nu a reușit încă să modifice acest program aberant”, atenționează Coraș. Se pare că ferma pe care el o deține, Canamar Mașloc, nu a simțit efectele pandemiei. Aici, pe zi, sunt procesate până la 2 tone de lapte, din care se obțin brânză dulce, caș, telemea maturată, lapte dulce și smântână. În total, Coraș are 20 de angajați, iar lunar plătește impozite la bugetul de stat și local de 40.000 de lei. În mediul rural unde densitatea umană este mai mică amenințarea coronavirusului aproape că nu a existat. E adevărat că a scăzut ușor consumul la alimente de produse lactate, fiindcă sunt multe investiții care au dat faliment și vor da în continuare faliment, iar oamenii nu mai au bani. Coraș a fost axat și pe vânzarea online la domiciliul clientului de două ori pe săptămână și de aceea vânzările nu au fost afectate. ”În 17 august 2020, voi împlini 20 de ani de când sunt crescător de vaci de lapte și producător de produse lactate. În această perioadă, am trecut prin multe ”războaie” și piedici date de natură sau de oameni, de politicile greșite ale guvernului sau ale mele și pe toate le-am învins. Eu mă simt optimist și relaxat. Ideea este că trebuie să muncești ca să ai. Cine a muncit constat, consecvent, sârguincios, fără greșeli și fără minciuni și înainte de 1989 și după 89, a avut și are. Cine a încercat numai șmenuri în funcție de curentul politic a fost și este vai de el”, este de părere Coraș Ardelean, simbolul fermierului bănățean de succes.

