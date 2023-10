Fermierul din Timiș care a ținut în captivitate cerbul care a omorât un bărbat, cercetat penal pentru ucidere din culpă și distrugere de probe

Denunt penal depus la Parchetul de pe langa Judecatoria Deta a fost depus un denunt penal, in urma tragediei cu barbatul ucis de un cerb, in 13 octombrie, in zona localitatii Soca, in care fermierul care a tinut animalul in captivitate, Gherghel Teofil, si Miscoi Catalin, unul dintre colaboratorii sai, sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, respective tainuire, neluarea masurilor corespunzatoare de securitate in munca, distrugerea de probe in vederea impiedicarii aflarii adevarului si favorizarea faptuitorului, scrie impactpress.ro.

“Imediat dupa atacul cerbului ucigas, numitul Miscoi Catalin a intervenit in mod fraudulos asupra locului infractiunii, prin ridicarea / mutarea gardului electric ce imprejmuia locul atacului, pentru a crea impresia autoritatilor ca cerbul se afla in libertate si nu-i apartine numitului Gherghel Teofil, desi exista poze si inregistrari video din care rezulta ca acesta era tinut in captivitate de mic la ferma acestuia, fara avizul DSV, cf. art. 11 din Legea 205/2004, astfel ca detinerea acestuia era vadit ilegala, fiind un pericol real pentru cei din jur, ulminand cu atacul fatal din 13 oct 2003 asupra victimei care lucre fara forme legale, sens in care in mod evident suntem in prezenta infractiunii de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de Securitate in munca.

Drept urmare solicit audierea martorilor Chirici Tiberiu, Hrituc Oliver precum si a rudelor victimei, pentru sustinerea prezentului denunt”, se mentioneaza in denuntul semnat de avocatul Florin Kovacs.

