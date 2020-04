Fermierul Gelu Barna a fost amendat cu 5000 de lei fiindcă nu a scris ora când se întoarce de pe câmp

Fermierul Gelu Barna este din Săcălaz, localitate aflată la 13 km de Timișoara, dar lucrează 750 de hectare în Dragoiești, pe care cultivă grâu, porumb, floarea soarelui etc. În data de 7 aprilie, a fost în Timișoara să rezolve unele probleme birocratice, iar când se îndrepta spre câmp pentru însămânțarea culturilor de primăvară, a fost oprit de un echipaj de poliție și a fost amendat cu 5.000 lei. Cauza? Polițistul a considerat că nu era trecut pe declarația pe propria răspundere intervalul orar, cât fermierul stă pe câmp la semănat.

2.000 de lei s-au făcut 5.000 de lei

Gelu Barna a explicat: ”M-a oprit domnul polițist și pur și simplu mi-a dat amendă că așa a vrut el. Înainte de acest incident, m-a oprit alt echipaj la intersecția de la Iulius Mall din Timișoara și m-a verificat, mi-a cerut declarația pe propria răspundere și buletinul și oamenii legii au constatat că totul a fost în regulă și că declarația este corectă. Mi-au dat liber”. Din păcate, la oprirea care a avut loc o distanță de 500 de metri de prima, fermierul a avut ghinion. Gelu a adăugat: ”Omul legii m-a întrebat unde merg? I-am spus că la câmp la semănat. ”Când te întorci?”. ”La ora 20-21-22. Niciodată nu am o oră fixă când mă întorc de pe câmp”. ”Dar nu ai trecut ora pe declarație!”, a constatat polițistul. ”Trebuie să îți dau amendă 2.000 de lei!”. ”Păi, de ce să îmi dai amendă 2.000 de lei?”. ”Pentru că nu ai scris ora când te întorci. Dar eu mă deplasez cu această adeverința de 3 săptămâni și nu am avut probleme niciodată. I-am spus că nu trebuie trecută ora nicăieri”. ”Nu, că trebuie trecută ora!”, a insistat omul legii. ”I-am spus că nu trebuie trecută ora!”. Atunci polițistul s-a supărat și l-a pedepsit mai tare pe agricultori: i-a majorat sancțiunea. ”Trage pe dreapta! Ai 5.000 de lei amendă!”. ”I-am spus: dă-mi 5.000 -10.000 de lei, cât vreți voi, dar nu trebuie trecută ora. Când trebuie să plec și trebuie să mă întorc de pe câmp!”, i-a răspuns fermierul.

Din fermier corect transformat în infractor

Gelu Barna a sunat la 112 și a mai venit un polițist, care nu a vurt să intervină în caz. I-a zis că nu poate să țină nici cu fermierul, nici cu omul legii. Fermierul l-a sunat și pe avocat și l-a pus să citească ordonanța militară, așa cum a spus polițistul, că acolo se arată că trebuie scrisă ora de plecare și ora de venire. Avocatul nu a găsit nimic. Fermierul a încercat să îi explice polițistului că nici ceilalți angajați din fermă nu au scrisă pe declarație ora și nu au avut problemă niciodată la controale. Omul i-a spus polițistului să îi dea avertisment și va completa ora, dacă așa trebuie, dar să nu îi dea amendă 5.000 de lei, într-o așa situație grea, fiindcă nu e infractor, ci un fermier corect care merge pe câmp să muncească și să facă însămânțarea de primăvară, să producă hrană poporului. Polițistul nu a vrut să audă. L-a tratat pe fermier ca pe un infractor și l-a amendat cu 5000 de lei. Oricum fermierul spune că nu va plăti amenda de 5.000 de lei. ”E un abuz strigător la cer. Nu voi ceda. Facem contestație și îi dau în judecată. Așa ceva nu se face. Am avut adeverința, am avut buletinul, am fost corect. Nu trebuia să mă amendeze, să își bată joc de un fermier care produce hrana cea de toate zilele pentru această țară. E un abuz clar. Domnul polițist ne vedem la tribunal. I-am spus că merg pe câmp, sunt fermieri, mă ocup cu agricultura. ”Nu mă interesează!”, a fost răspunsul lui.

Ce spune FACIAS?

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția că există multe cazuri când polițiștii și jandarmii au dat pe nedrept amenzi cetățenilor în această stare de urgență.

În aceste cazuri, este necesară depunerea (chiar și prin email) a unei contestații la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit contravenția. Cei care doresc să depună o astfel de contestație au nevoie și de un martor care este dispus să se prezinte în instanță pentru a confirma cele susținute de reclamant.

Această contestație trebuie depusă în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal, alături de copii ale procesului verbal și actul de identitate, precum și de alte acte utile pentru a convinge judecătorul. De asemenea, este nevoie și de dovada plății taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 de lei.

