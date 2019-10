Festinul culinar-caritabil Gătești și Dăruiești a avut un succes extraordinar, la Fundația Timișoara 89

Festinul culinar-caritabil Gătești și Dăruiești aflat la prima ediție a avut un succes extraordinar, duminică 27 octombrie, de la ora 17.00, la Fundația Timișoara 89.

Cinci familii au gătit acasă pentru alte zeci de persoane și au adus preparatele la Fundația Timișoara 89. Cei din public care au consumat preparatele au făcut câte o donație de 100 de lei. Banii au fost oferiți fundației. Alții au donat bani fără să fie prezenți.

”Acest proiect s-a născut din dorința de a face bine. Gastronomia este iubită de toți și de cei care gătesc și de cei care mănâncă. Vrem să continuăm cu alte ediții. Scopul evenimentului este de a atrage atenția și de a da idei și altora. Cu banii strânși vom cumpăra un aragaz pentru beneficiarii fundației. Avem un partener care ne-a făcut un discount, iar bucătarul coordonator a fost Paul Sebastian cu Bucătăria lui Paul”, a spus Cosmin Godean, inițiatorul proiectului.

Provocarea a fost pentru cele cinci familii care au dorit să gătească pentru acest maraton culinar. Toate preparatele au fost foarte delicioase. S-au pregătit diferite aperitive cu șuncă sau cu somon fume, în diferite combinații cu roșii și alte ingrediente. Felul principal a fost file de șalău pe pat de sparanghel cu rizoto și sos de capere, iar la desert a fost celebrul tiramisu. Cu acest prilej cramă Dealul Dorului a oferit o degustare din vinuri.

”Eu m-am implicat în acest maraton caritabil de drag. Proiectul meu este Bucătăria lui Paul, unde eu gătesc cu oameni și pentru oameni. E o bucătărie formată din voluntari, care gătesc la fel ca în bucătăriile profesioniste pentru ceilalți. Acum eu nu am gătit, am fost coordonator. Până acum am fost implicat în multe proiecte caritabile”, a mărturisit Paul.

La Fundația Timișoara 89, se află cazați peste 50 de persoane fără adăpost, care au nevoie de sprijin, iar acest proiect este un exemplu de urmat pentru multe companii.

Petru Ilieșu, directorul fundației, a explicat:

”ONG-urile trebuie să se autofinanțeze parțial, iar pentru noi este o grea încercare. O mare parte din timpul petrecut în fundație este destinat căutării sponsorilor. Avem peste 50 de beneficiari care locuiesc aici, iar centrul este în permanentă extensie. Anul viitor vom construi încă o casă. E vorba de casa germană și avem nevoie de finanțare. Sprijinul trebuie să vină numai de la companii, fiindcă subvențiile pe care le primim de la administrația locală s-au diminuat”.

