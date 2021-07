Festival național de teatru cu trupe de liceu la Casa Tineretului din Timișoara. Programul

În luna iulie, Casa Tineretului, str. Arieș nr. 19, devine gazda festivalului de teatru „S-a întâmplat într-o marți”, organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), împreună cu trupa de teatru Heavenly Hell din Timișoara, sub egida Here we Art – un proiect cultural inițiat de FITT și SZalt Media, cu scopul promovării tinerilor artiști.

Partenerii festivalului sunt Universitatea de Vest din Timișoara și SZalt Media.

Festivalul cuprinde 6 spectacole de teatru, susținute în fiecare zi de marți a lunii de trupe de liceu din țară. În deschiderea festivalului vor performa chiar tinerii timișoreni din Heavenly Hell, cu un spectacol de improvizație.

Programul

6 iulie, ora 19:00, Heavenly Hell (Timișoara), impro show, studioul de teatru din spatele Casei Tineretului

13 iulie, ora 18:00, Nobody’s Group (Bacău), piesa ADN, sala de spectacole

13 iulie, ora 20:00, Transparency (Bacău), piesa Bang Bang, sala de spectacole

20 iulie, ora 18:00, Victory of Art (București), piesa El Muro, sala de spectacole

20 iulie, ora 20:00, In the spot (Bacău), piesa Pisica Verde, sala de spectacole

27 iulie, ora 19:00, AICI (Constanța), piesa Trei Jobene, sala de spectacole

Accesul la festival este gratuit. Participanții vor respecta normele de siguranță în vigoare anti-Covid.

FITT este membră în 6 platforme și rețele europene, ale căror scopuri variază de la spații pentru tineri, cetățenie activă, inovare socială, sector neguvernamental, cultură etc. și care au adus-o alături de alte 340 de organizații neguvernamentale și autorități publice din întreaga Europă. Pe lângă structurile europene la care a aderat de-a lungul vremii, FITT este membră a organelor supreme de conducere a două federații naționale: FNT și CTR, care au adus-o alături de 2 filiale ale unor organizații internaționale, 6 federații naționale și 20 de federații județene. Totodată, FITT este și membră a Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, organizație neguvernamentală de utilitate publică ce a adus-o alături de alte 47 de organizații neguvernamentale și autorități publice din Timișoara.

Comentarii

comentarii