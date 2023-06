Festivalul Cămine în mișcare 2023 se pregătește de start

Vară plină de evenimente organizate de Asociația Prin Banat pentru publicul larg. Cele 10 proiecte câștigătoare ale Apelului de proiecte și intervenții artistice pentru Festivalul Cămine în mișcare 2023 sunt în procesul de producție și se pregătesc de vizionare, la începutul lunii septembrie. De asemenea, pregătirile pentru spectacolul de teatru Tinerețe Fără Bătrânețe și Viață Fără de Moarte, de la sfârșitul lunii iulie, sunt pe ultima sută de metri, iar biletele se pot achiziționa de pe site-ul www.iabilet.ro

Implementat încă din anul 2017, ca parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, proiectul Cămine în mișcare (Moving Fireplaces) explorează fenomenul migrației ca o realitate din trecutul și prezentul Banatului și al Europei prin expunerea lor în povești și creații contemporane, cu scopul de a sublinia beneficiile diversității și ale interculturalității.

În cadrul Apelului de proiecte și intervenții artistice pentru Festivalul Cămine în mișcare 2023, cu tema „Migrația”, au fost înscrise 93 de propuneri de proiecte, iar dintre acestea 68 au fost declarate eligibile, întrunind cerințele specificate prin regulamentul apelului, pentru a putea fi evaluate.

Cele 10 proiecte câștigătoare, ai căror autori vor primi câte un premiu de 5500 lei brut fiecare, la care se adaugă acoperirea cheltuielilor de transport, cazare și masă pe timpul rezidențelor artistice, sunt:

Timpul lupilor // Autor: Adrian Mocanu, Ucraina/Spania

Proiectul este inspirat din experiența artistului ucrainean, care, aflat în Kiev în dimineața de 24 Februarie, când a izbucnit războiul, a confundat alarmele de avertizare în caz de raid aerian, cu urlete de lupi. Instalația invită participanții să se transpună în atmosfera sonoră a realității pe care locuitorii Ucrainei o trăiesc deja de mai bine de un an de zile- pe de-o parte majestică și profundă, iar pe de alta, sinsitră, amenințătoare.

Mantas // Autor: Bogdan Ioan Sărătean, România

Mantas este o împletire a două povești: cea a regizorului lituanian Mantas Kvedaravičius, executat de soldații ruși pe străzile Mariupolului și cea a ucrainencelor Yulia Kondakova și Jane Rozbitskaya, care au reușit să fugă la izbucnirea războiului.

Prin intermediul instalației/ performance-ului propus de Bogdan Sărătean, proiectul Mantas își imaginează ce s-ar fi întâmplat dacă regizorul s-ar fi întâlnit, în drumul spre Mariupol, cu persoanele intervievate. Ar mai fi fost regizorul în viață și astăzi?

The Migrations forged in time // Autor: Svet Likova, Serbia

Proiectul reprezintă un tablou al peisajului cultural al Banatului sârbesc, construit pe trei planuri: moștenirea, diversitatea culturală și drumul spre necunoscut, pornind de la ideea gării ca simbol al migrației. Propunerea este inspirată din colecția de povești „Istorii mici de viață”, culeasă de Christine Cizmaș în anul 2022, în cadrul proiectului Cămine în mișcare.

Fiecare experiență este o călătorie //Autor: Bogdan Lupescu, România

Proiectul devine o instalație multimedia și este o reprezentare vizuală a unor frânturi de amintiri, ale unor locuri, ale unor oameni care se regăsesc în poveștile culese în cadrul proiectului Cămine în mișcare de pe plaiurile bănățene.

Nature, Migration and Me //Autor: Vasyl Kovalenko, Ucraina/România

Proiectul propune o carte de colorat, alcătuită din imagini ale unor animale stilizate, pe fundalul unor compoziții abstracte și aduce în discuție tema animalelor aflate în zone de război, a animalelor de companie care au migrat împreună cu stăpânii lor sau au fost abandonate și au recurs la migrația locală pentru a supraviețui.

Terestru // Autor: Andreea Săsăran, România

Terestru este un film/eseu care pune în oglindă omul și natura, explorând paralela dintre uman și non-uman, în baza intervievării unor persoane care au decis să-și schimbe radical modul de viață, migrând din mediul urban spre mediul rural.

Blide noi // Autori: Noemi&Bebe, România

Proiectul propune o întoarcere în timp prin intermediul preparatelor tradiționale, prin reinterpretarea contemporană a unor rețete autentice, prin revitalizarea comunitățile locale, salvând, în același timp, o componentă importantă a identității culturale și a memoriei colective.

My neighborhood with my camera // Autori: Vladislav Petkovic, Miodrag Popovic, Serbia

Proiectul propune explorarea peisajului bănățean din România și Serbia prin intermediul unor workshop-uri de fotografie al căror rezultat va fi o colecție de fotografii reprezentând complexitatea peisajului cultural al Banatului și documentând, în același timp, elemente importante ale identității culturale ale comunităților din regiune.

Symphony of Donbas // Autor: Elena Rubashevska, Polonia/Ucraina

În cadrul Festivalului Cămine în mișcare 2023, Symphony of Donbas propune publicului o instalație multimedia alcătuită din patru elemente, care prezintă povești culese în timpul cercetării întreprinse de autoare în Donbas, invitând participanții să descopere identitatea unică a regiunii, adesea stigmatizată.

Diary// Autor: Olha Yeriemieieva, Ucraina

Proiectul este o instalație jurnal, inspirată de romanul „Leagănul respirației” de Herta Muller, din povestea unui adolescent care cade victimă, alături de zeci de mii de alte persoane, deportărilor în lagărele de muncă din Uniunea Sovietică. Povestea este pusă în paralel cu situația ucrainenilor care au fost forțați să se relocheze din cauza războiului, așa cum este și cazul autoarei instalației, Olha Yeriemieieva. Motivele relocării sunt, desigur, diferite, însă impactul psihologic este unul similar.

Etapa de producție a proiectelor câștigătoare se va desfășura până în 30 august 2023, sub forma unor rezidențe artistice. Proiectele vor fi prezentate publicului din Timișoara și Banatul istoric în cadrul Festivalului Cămine în Mișcare, în perioada 1 septembrie – 29 octombrie 2023. Festivalul va mai cuprinde și activități complementare, precum spectacole de teatru și concerte, conferințe și artist talks, expoziție de artă naivă și tururi ghidate în regiunea Banatului.

Proiectul Cămine în mișcare face parte din Programul cultural național „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

