„Festivalul Copiilor”, concurs online pentru elevi, organizat de Primăria Timișoara. Înscrierea, până pe 20 mai. Premierea, pe 1 iunie

Primăria Timișoara lansează o provocare pentru elevii învățământului primar, gimnazial și liceal din municipiu, la „Festivalul Copiilor”, un concurs online. Până pe 20 mai, elevii se pot înscrie la una dintre secțiunile Folclor, Dans și Muzică sau Arte Vizuale. De Ziua Copiilor, pe 1 iunie, vor fi anunțați și câștigătorii.

La concursuri pot participa inclusiv copii și tineri din Republica Moldova și din comunitățile de români din străinătate, dar și soliști reprezentând etniile din România, cu muzică tradițională specifică.

Fiecare câștigător va primi o diplomă corespunzătoare punctajelor obținute, iar cei mai performanți elevi urmând să fie invitați la gala care va avea loc la o dată pe care reprezentanții Primăriei o vor comunica ulterior. Mai mult, lucrările de la secțiunea arte vizuale vor fi promovate în cadrul expozițiilor organizate de către Primăria Timișoara, iar cele mai bune prestații vor ajunge pe paginile de promovare ale Primăriei sau Casei de Cultură. Cele mai apreciate performanțe în online vor fi, de asemenea, răsplătite cu premii de popularitate.

„În comisiile de jurizare au fost solicitați și au acceptat această invitație artiști mult îndrăgiți precum: Andreea Voica, Carmen Popovici Dumbravă, Dragoș Moldovan, Oana Vincu(ex-Genius), Maria Hojda, Marc Antoniu, campioni europeni și mondiali la dans (Paul Rednic, Lucaciu Roxana, Anca Copos, Zicoane Sebastian, Andra Păcurar, Alexandru Miculescu), dar și numeroși oameni de cultură și artă: Daniela Bacila, Deian Galetin, Marcel Botscheller, Nicolae Baniciu, Ingrid Gabriela Nicolaescu, Maria Dudău, Gabriela Muscan, Ladislau Domolki. Jurizarea se va face în funcție de categorii, cu excepția grupurilor instrumentale”, asigură Biroul de Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Timișoara.

„Cei dornici să participe vor consulta mai întâi regulamentul disponibil pe pagina Evenimente PrimăriaTimișoara, după care se vor putea înscrie și vor posta până la data de 20 mai 2020 într-unul din cele 3 grupuri indicate în regulament, în funcție de actul artistic(interpretare soliști vocali și instrumentiști folclor, soliști muzică ușoară, band, dans, pictură, grafică-desen). În data de 1 iunie 2020 se vor anunţa câştigătorii premiilor”, mai transmit organizatorii.

Momentele și lucrările artistice vor fi postate în grupurile indicate în regulament (Folclor, Dans și Muzică sau Arte Vizuale), trebuind să fie specificate: Tipul de învățământ( P, G, L) – clasa,numele și prenumele concurentului (grup, band),vârsta, instituția reprezentată (dacă e cazul), localitatea de domiciliu,o scurtă prezentare( zona etnofolclorica reprezentată- unde este cazul, de cât timp exersează, unde, cine e profesorul îndrumător, clubul, școala de muzică sau de dans etc), un salut adresat Timișoarei și participanților la ,, Festivalul Copiilor”( acesta poate fi și pe înregistrarea video). Fiecare concurent are posibilitatea postării unui singur moment sau unei singure lucrări. Acestea vor trebui să fie realizate acasă, nefiind acceptate fotografiile de la expoziții anterioare și nici imagini filmate în săli de spectacole, săli de curs sau pe diverse scene.

Comentarii

comentarii