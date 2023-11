Festivalul de arte performative Caleido, la Iulius Town și în alte trei locuri din Timișoara

Cea de-a V-a ediție a Festivalului de arte performative Caleido va avea loc în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2023 la Timișoara. Pe parcursul a cinci zile vor fi prezentate 20 de spectacole de teatru, dans, performance (18 din România și două din Norvegia), cinci dezbateri și două ateliere de dans, în diferite spații culturale din Timișoara: Iulius Town, Cărturești Piața Victoriei, Teatrul Basca, Auăleu.

Caleido s-a dezvoltat, încă de la începuturile sale, din 2015, ca o platformă a dialogului intercultural, cu mize în dezbaterea constructivă de idei, în educația culturală și în pluritatea vocilor artistice. Promovând ca valori principale diversitatea, empatia, nonconformism, sondând problematici sociale și culturale actuale și chestionând continuu narațiunile dominante, Caleido construiește, pentru artiști și public, spații incluzive, deschise și diverse.

„Conceptul festivalului din acest an – togetherness – pornește de la afirmarea nevoii de conexiune, suport și relații semnificative, mai ales într-un context socio-politic global dominat de crize climatice, economice, umanitare, de relații de putere dezechilibrate și inegalități flagrante. Tradus artistic, togetherness reflectă nevoia de solidaritate în fața provocărilor continue, de contexte artistice, spații comune sau comunități etice și empatice, de interacțiuni tonice, satisfăcătoare, restaurative.”, spune Andreea Novac, directoarea artistică a festivalului.

Spectacolele prezentate aduc în atenția publicului tematici care traversează subiecte actuale și pun în circulație idei despre realități prezente, prejudecăți, valori morale sau etice, comunități vulnerabile, relații de muncă, istorii personale și subiectivități fragile, oferind posibile moduri de acțiune și gândire, construind legături și cadre de chestionare, explorare și dialog.

Cele 20 de spectacole ale acestei ediții sunt: Am făcut ce s-a putut (un fel de comedie într-un singur act, regia: Matei Lucaci-Grünberg); AutoPsy&CO (regia: Ofelia Popii, coproducători: Departamentul de Artă Teatrală al Facultății de Litere și Arte al ULBS & Asociația Culturală Philogen ); Casa cu maimuțe (regia: Alex Mihăescu); Dă-te din soare (regia: Leta Popescu); Dead Poets Society (o producție Brightside Drama); Domnișoara Iulia și MASS (regia: Andrei și Andreea Grosu); Gliese 445 (text și regie: Raul Coldea, coproducție Reactor de creatie si experiment Cluj-Napoca și Teatrul Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe); Grand Hostel Timișoara (text și înscenare: Ovidiu Mihăiță); Hardly ever (spectacol în limba engleză, concept/coregrafie: Francesco Scavetta); Huooooo!!! (text și înscenare; Ovidiu Mihăiță); Hybris: Choreographing Whiteness (coregraf și performer: Jonas Øren); În Căutarea Dansului (concept, coregrafie, interpretare: Alexandra Mihaela Dancs); KOMOREBI. Lumina care se filtrează printre copaci (concept: Denisa Nicolae și Liviu Romanescu, o producție Vanner Collective 2022); Mareele de primăvară ale unei fete cuminți (concept și interpretare: Alexandra Bălășoiu); More or less (plimbare audio performativă în limba engleză, coproducție: Sööt/Zeyringer și brut Wien); O familie fericită (psihodramă ambulantă, de și cu: Alina Berzunțeanu și István Téglás); Soare cu dinți; Stagiunile Improbabil (teatru sonor, două stagiuni, 13 spectacole); Zambara Kabarett (regie: Ana Maria Ursu).

Program: https://caleido.ro/caleido-2023/

Accesul la evenimentele din cadrul Caleido este liber și se face în baza unei rezervări pe caleido.ro.

Caleido invită publicul într-un spațiu de reflecție comună, propunând o serie de dezbateri participative, în jurul unor teme precum finanțările disponibile sectorului cultural independent, practici artistice și modele de lucru în context internațional, solidaritate artistică și artă angajată social, rolul critic al artei în sănătatea și starea de bine individuală și colectivă.

La Cărturești Piața Victoriei vor avea loc cinci dezbateri reunite sub numele de Caleido Talks, concepute pentru a facilita și întreține spațiul vital al dialogului, un loc de întâlnire pentru artiști români și norvegieni, specialiști din diverse domenii și public. Dezbaterile au loc în perioada 27.11 – 01.12 la Cărturești Piața Victoriei începând cu ora 15.00, funcționează cumulativ, și încearcă, separat sau împreună, să răspundă unor întrebări pe care le considerăm, mai ales acum, necesare și actuale. https://caleido.ro/programul-caleido-talks/

Două ateliere de dans contemporan susținute (în limba engleză) de coregrafii norvegieni Jonas Øren (28 noiembrie, 12.00-15.00) și Francesco Scavetta (29 noiembrie, 12.00-15.00) completează programul festivalului în acest an. Atelierele, organizate cu sprijinul Asociației Noi Re – Creăm, vor avea loc la FITT, Sala Rotundă și sunt deschise profesioniștilor și amatorilor deopotrivă.

https://caleido.ro/ateliere/

Tinerii din Timișoara interesați de voluntariat sunt invitați să participe la organizarea Festivalului Caleido 2023! „Dacă ești din Timișoara, îți plac spectacolele de teatru, dans, performance, workshop-urile de dans și dezbaterile constructive, dacă vrei să cunoști oameni noi, ești organizat/ă/x, comunici ușor și eficient, dacă îți respecți angajamentele asumate și îți dorești un context prietenos și dinamic, te așteptăm în echipa de voluntari Caleido!”, anunță organizatorii.

https://caleido.ro/call-pentru-voluntari/

Proiectul „Festivalul Caleido” beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 100.500 € din partea Islandei, Lichtenstein și Norvegiei prin Granturile SEE și norvegiene.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu €3,3 miliarde prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la €2,8 miliarde. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Comentarii

comentarii