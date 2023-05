Festivalul Ecumenical Youth-Fest – tineri de confesiuni diferite din Europa sunt la Timișoara

Cu ocazia programului „Timișoara 2023, Capitală Culturală Europeană“ Grupul Ecumenic de Inițiativă a Tinerilor din Timișoara va organiza, până în 7 mai 2023, Festivalul Ecumenic de Tineret.

Festivalul „Ecumenical Youth-Fest“, un festival izvorât din inimile a numeroși tineri creștini, va avea ca motto „Walking all together in the light of Christ“ – „Pășind cu toții, împreună, în lumina lui Cristos“. Logo-ul evenimentului este simbolul XP, cunoscută drept „Monograma lui Isus Cristos“, un simbol creștin timpuriu, constând din primele două litere grecești ale numelui Χριστός (în limba română „Cristos“).

În cadrul Festivalului Ecumenic de Tineret figurează mai multe programe pentru copii și tineri, după cum urmează:

Marți, 2 mai 2023

Ora 14:00 – Deschiderea oficială în Piața Sf. Gheorghe

Ora 15:00 – Vizită la Sinagoga din Cetate

Ora 15:45 – Vizită la Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe

Ora 17:00 – Călătorie pe Bega cu vaporașul – program spiritual în lb. ro/hu/en

Ora 19:15 – Scrutatio biblica – sala de mese a Liceului ”Gerhardinum”

Miercuri, 3 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 11:00 – Vizita orașului cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 14:30 – Vizită la Muzeul Catedralei Mitropolitane

Ora 16:00 – Mese rotunde: prezentare despre Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Timișoarei – la Bis. Ortodoxă de la Liceul C.D.Loga

Ora 19:00 – Workshop cu tema ”Apărarea creației” – în Casa Calfelor – Kolping

Joi, 4 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 15:00 – Vizita orașului cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 19:00 – Procesiune ecumenică ”Autostrada iubirii”, pe traseul Biserica greco-cat. ”Regina Păcii”, Biserica reformată din Maria, Catedrala ortodoxă, Domul rom.-cat. din Piața Unirii

Vineri, 5 mai 2023

Ora 10:00-13:00 – StartNow workshop artistic 100-160 tineri cu grupul Gen Verde – Italia

Ora 11:00 – Vizita orașului – cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 12:00-18:00 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii

Ora 15:00-16:15 – Economia lui Francisc – prelegere și dialog despre economia care are în centru grija pentru om și creație (Maria Jarda) – în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 16:30-18:00 – Dialog cu experții „Împreună pentru Europa“: Herbert Lauenroth (Germania) Pr. Hans-Martin Samietz (Germania) și P. Augustinos Bairactaris (Creta) – în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 19:00 – Spectacol al tinerilor de diferite confesiuni din Timișoara în sala Operei

Sâmbătă, 6 mai 2023

Ora 10:00 – Vizita orașului – cu ghid și călătorie pe Bega cu vaporașul

Ora 10:30-12:30 – Workshop „Share Faith“ – confruntare pe teme de actualitate pentru tineri creștini – moderatori de la Biserica greco-catolică – în casa „Adam Müller Guttenbrunn”

Ora 12:00-18:00 – Cort ecumenic de întâlnire în Piața Unirii

Ora 14:00-16:00 – StartNow-repetiție generală în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara (Capitol)

Ora 14:00-17:00 – Mese Rotunde – dialog cu pr. Constantin Necula și pr. Francisc Doboș – Aula Magna UVT

Ora 19:00-21:30 – Spectacol GenVerde cu participanții StartNow în sala Filarmonicii Banatul din Timișoara (Capitol)

Duminică, 7 mai 2023

Dimineața – fiecare participă la Sf. Liturghie în comunitatea din care face parte

Ora 11:00-13:00 – Feedback al proiectului StartNow – în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 13:00 – Inaugurarea instalației urbane „Zarul Păcii“ în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 16:00 – Spectacol al elevilor Liceului „Dositei Obradovici“ și al ansamblului „Mladost“ al tinerilor sârbi ortodocși în casa „Adam Müller Guttenbrunn“

Ora 17:30 – Spectacol al proiectului muzical CrossYounity al tinerilor din Biserica reformată – în Casa Tineretului.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086418951120

A Temesvár Európa Kulturális Fővárosa 2023 program alkalmával a temesvári Ökumenikus Ifjúsági Kezdeményező Csoport 2023. május 1-7. között Ökumenikus Ifjúsági Fesztivált szervez, amelynek mottója „Walking all together in the light of Christ” „Mindannyian járjunk együtt Krisztus fényében”. A rendezvény logója a Jézus Krisztus monogramja néven ismert XP szimbólum, egy korai keresztény jelkép, amely a Χριστός (magyarul Krisztus) név első két görög betűjéből áll.

Az Ökumenikus Ifjúsági Fesztivál keretében számos gyermek- és ifjúsági tevékenység szerepel az alábbi program szerint:

Május 1., hétfő

15 óra – Tevékenységek és játékok gyermekeknek és fiataloknak a Carmen Sylva Parkban

17:40 óra – Előadás az eucharisztikus csodákról a “Béke Királynője” görögkatolikus templomban

19:30 óra – Ifjúsági est a Kolping-házban

Május 2., kedd

14 óra – Megnyitó

15 óra – Látogatás a belvárosi zsinagógában

15:45 óra – Látogatás a szerb ortodox templom múzeumában

17:00 óra – Hajókirándulás a Begán lelki programmal

19:15 óra – Biblical Scrutatio a Gerhardinum Gimnázium ebédlőjében

Május 3., szerda

10-13 óra – StartNow művészeti workshop a Gen Verde csoporttal – Olaszország

11 óra – Városnézés idegenvezetővel és hajókirándulás a Bega folyón

14:30 óra Látogatás az ortodox érseki székesegyház múzeumában

16:00 óra – Kerekasztal: előadás Temesvár védőszentjéről, Partosi Szent Józsefről a C.D.Loga Líceum templomában

19:00 óra – Workshop a teremtés védelmének témájában a Kolping-házban

Május 4., csütörtök

10-13 óra – StartNow művészeti workshop a Gen Verde csoporttal – Olaszország

15 óra – Városnézés idegenvezetővel és hajókirándulás a Bega folyón

19 óra – Ökumenikus körmenet ”Szeretet autópálya” a Béke Királynője görögkatolikus templom, Mária téri református templom, ortodox katedrális, római-katolikus székesegyház útvonalon az Unirii téren.

Május 5., péntek

10-13 óra – StartNow művészeti workshop a Gen Verde csoporttal – Olaszország

11 óra – Városnézés idegenvezetővel és hajókirándulás a Bega folyón

12-18 óra – Ökumenikus sátor, élő könyvtár

15-16:15 óra – Kerekasztalok: Ferenc gazdasága – előadás és párbeszéd a gazdaságról, amelynek középpontjában az emberről és a teremtésről való gondoskodás áll (Maria Jarda) – az Adam Müller-Guttenbrunn házban

16:30-18 óra – Párbeszéd az Együtt Európáért hálózat szakértőivel – Herbert Lauenroth (Németország), Fr. Hans-Martin Samietz (Németország) és Fr. Augustinos Bairactaris (Kréta) – az Adam Müller-Guttenbrunn házban

19 óra – Különböző vallású temesvári fiatalok előadása az Operaházban.

Május 6., szombat

10 óra – Városnézés – idegenvezetővel és hajókirándulás a Bega folyón

10:30-12:30 óra – Workshop ”Share Faith” – beszélgetés a fiatal keresztények számára aktuális kérdésekről – moderátorok a görögkatolikus egyházból – az Adam Müller-Guttenbrunn házban

12-18 óra – Ökumenikus sátor, élő könyvtár

14 -16 óra – StartNow főpróba a Banatul Filharmónia termében (Capitol)

14-17 óra – Kerekasztal: beszélgetés Constantin Necula ortodox pappal és Dobos Francisc római katolikus pappal – Nyugati Tudományeygetem Aula Magna terme

19-21:30 óra – Gen Verde Show – a StartNow résztvevőivel – a Banatul Filharmónia termében (Capitol)

Május 7., vasárnap

Délelőtt – részvétel a vasárnapi szentmisén a város különböző templomaiban

11-13 óra – StartNow projekt visszajelzés – az Adam Müller-Guttenbrunn házban

13 óra – A “Béke kocka” városi installáció felavatása az Adam Müller Guttenbrunn házban

16 óra – A Dositei Obradovici Líceum tanulóinak és a szerb ortodox fiatalok Mladost együttesének előadása az Adam Müller-Guttenbrunn házban

17:30 óra – A református fiatalok CrossYounity zenei projektjének előadása az Ifjúsági Házban.

A média képviselőinek lehetőségük van arra, hogy részletesen tájékozódjanak a különböző programokról a rendezvénysorozat közösségi oldalán:

Előre is megköszönve az eseményünk iránti érdeklődést és az arról való tudósítást, őszinte üdvözletünket küldjük a feltámadt Krisztusban.

Temesvár, 2023. április 25.

A temesvári Ökumenikus Ifjúsági Kezdeményező Csoport

* * *

Anlässlich des Projekts „Temeswar 2023, Europäische Kulturhauptstadt“ wird die Ökumenische Jugendinitiativgruppe Temeswar vom 1. bis 7. Mai 2023 ein Ökumenisches Jugendfestival organisieren. Das Ökumenische Jugendfestival, ein Ereignis, das aus den Herzen vieler junger Christen entspringt, steht unter dem Motto „Gemeinsam im Licht Christi gehen“. Das Logo der Veranstaltung ist das XP-Symbol, bekannt auch als das „Monogramm Jesu Christi“, ein frühchristliches Symbol, das aus den ersten beiden griechischen Buchstaben des Namens Χριστός (auf Deutsch „Christus“) besteht.

Das Programm des Ökumenischen Jugendfestivals umfasst mehrere Angebote für Kinder und Jugendliche, wie folgt:

Montag, 1. Mai 2023

15:00 Uhr – Aktionen und Spiele für Kinder im Carmen Sylva Park

17:40 Uhr – Vortrag über eucharistische Wunder – griechisch-katholische Kirche „Königin des Friedens“, im Doina-Park

19:30 Uhr – Jugendabend im Kolping-Gesellenhaus (Casa Calfelor)

Dienstag, 2. Mai 2023

14:00 Uhr – Eröffnung

15:00 Uhr – Besuch der innenstädtischen Synagoge in der inneren Stadt

15:45 Uhr – Besuch des Museums der serbisch-orthodoxen Diözese

17:00 Uhr – Schifffahrt auf dem Bega-Fluß

19:15 Uhr – Biblische Scrutatio – Speisesaal des Gymnasiums „Gerhardinum“

Mittwoch, 3. Mai 2023

10:00-13:00 Uhr – StartNow Kunstworkshop: 100-160 Jugendliche mit der Gruppe GenVerde – Italien

11:00 Uhr – Stadtrundgang – mit Reisebegleiter und Schifffahrt auf der Bega

14:30 Uhr – Besuch der rumänisch-orthodoxen Metropolitankathedrale

16:00 Uhr – Rundtischpräsentierung: Der Heilige Josef aus Partosch, Schutzpatron der Orthodoxen Temeswars – in der Kirche des C.D.Loga-Gymnasiums

19:00 Uhr – Workshop zum Thema „Verteidigung der Schöpfung“ – im Kolping-Gesellenhaus

Donnerstag, 4. Mai 2023

10:00-13:00 Uhr – StartNow Kunstworkshop: 100-160 Jugendliche mit der Gruppe GenVerde – Italien

15:00 Uhr – Stadtrundgang – mit Reisebegleiter und Schifffahrt auf der Bega

19:00 Uhr – Ökumenische Prozession „Liebesautobahn“ auf der Route: griechisch-katholische Kirche „Königin des Friedens“, reformierte Kirche (Marienplatz), orthodoxe Kathedrale, römisch-katholische Domkirche am Domplatz (Piața Unirii)

Freitag, 5. Mai 2023

10:00-13:00 Uhr – StartNow Kunstworkshop: 100-160 Jugendliche mit der Gruppe GenVerde, Italien

11:00 Uhr – Stadtrundgang – mit Reisebegleiter und Schifffahrt auf der Bega

12:00-18:00 Ökumenisches Begegnungszelt – Lebendige Bibliothek – auf dem Domplatz (Piața Unirii)

15:00-16:15 Uhr – Economy of Francesco – Vortrag und Dialog über die Wirtschaft, in deren Mittelpunkt die Sorge für den Menschen und die Schöpfung steht (Maria Jarda) – im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

16:30-18:00 Uhr – Dialog mit den Experten „Gemeinsam für Europa“ – Herbert Lauenroth (Deutschland), P. Hans-Martin Samietz (Deutschland) und P. Augustinos Bairactaris (Kreta) – im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

19:00 Uhr – Aufführung von Jugendlichen verschiedener Glaubensrichtungen aus Temeswar – in den Opernsaal.

Samstag, 6. Mai 2023

10:00 Uhr – Stadtrundgang – mit Reisebegleiter und Schifffahrt auf der Bega

10:30-12:30 Uhr – Workshop „Share Faith“ – Diskussion über aktuelle Themen für junge Christen – Moderatoren aus der griechisch-katholischen Kirche – im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

12:00-18:00 Uhr – Ökumenisches Begegnungszelt – Lebendige Bibliothek – auf dem Domplatz

14:00-16:00 Uhr – StartNow – Generalprobe in der Banater Philharmonie

14:00-17:00 Uhr – Rundtischgespräch – Dialog mit Pfr. Constantin Necula und Pfr. Francisc Doboș – Aula Magna der West-Uni Temeswar

19:00-21:30 Uhr – GenVerde Show – mit StartNow Teilnehmern – in der Banater Philharmonie.

Sonntag, 7. Mai 2023

Morgens – jeder nimmt an der Heiligen Messe in seiner Gemeinde teil

11:00-13:00 Uhr – Feedback aus dem StartNow-Projekt -im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

13:00 Einweihung der städtischen Kunstinstallation „Würfel des Friedens“ – im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

16:00 Uhr – Auftritt der Schüler des Dositei-Obradovici-Gymnasiums und des serbisch-orthodoxen Jugendensembles „Mladost“ – im „Adam Müller Guttenbrunn“-Haus

17:30 Uhr – Aufführung des CrossYounity-Musikprojekts der Jugendlichen der reformierten Kirche – im Jugendhaus (Arieș-Straße Nr. 19, Temeswar)

Die Medienvertreter haben die Möglichkeit, sich über das Programm dieser Tage auf der Facebook-Seite der Veranstaltung informieren:

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse an unserer Veranstaltung und für die Berichterstattung in den Medien und grüßen Sie herzlich im auferstandenen Heiland Jesus Christus.

