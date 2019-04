Festivalul florilor, Timfloralis, în trei piețe din centrul Timișoarei

Festivalul florilor, Timfloralis, a luat naștere din nevoia de a cultiva gustul pentru frumos, fiind emblematic pentru oraşul Timișoara, cunoscut drept “Orașul florilor”.

Festivalul florilor îmbracă, la a cincea ediție, Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Unirii în fericire. Formele artistice de structură florală sub tematica ,, Floral Happiness’’ vor ascunde sâmburi de zâmbete și aspirații înalte, care să inspire și să provoace imaginația privitorilor.

Între 19 și 21 aprilie, Timișoara va deveni locul de întâlnire și de expunere a viziunilor artiștilor locali și internaționali. O îmbinare și armonizare a culorilor vii, un mozaic cultural, voci puternice și multe alte surprize vor da farmec orașului.

Piața Victoriei găzduiește pe platoul din fața Operei proiectul “Pure Joy between Roses” al floristului olandez Dennis Kneepkens, o ramă foto realizată de către Iulia Rusciac și un foto corner executat de către organizația internațională Master Florist. La a 2-a participare la festival, Florin Jiboc și Alexandra Mureșan prezintă proiectul “Tea Time” în dreapta intrării pe strada Alba Iulia. În fața Rectoratului UPT se va desfășura pentru al 2-lea an, examenul floristic susținut de către elevii școlii Filomenei Brisc. Irina Ivanescu și Bianca Negrea prezintă “Spring is in the Air”, o construcție florală care anunță venirea primăverii prin abstracta reproducere a unui cuib floral. Fântâna cu Pești va purta amprenta aceleiași Filomena Brisc fiind împodobită cu un nou design, dar cu aceiași cantitate enormă de flori.

În Piața Libertății vor capta atenția privitorilor proiectul floristului Ioachim Erema cu proiectul “Pășim pe aleea fericirii” și proiectele surpriză ale invitaților din orașele înfrățite. În zona de tranziție, la ieșirea de pe strada Alba Iulia, vizitatorii vor putea admira proiectul Alexandrei Luca, „Happiness is a butterfly (Fericirea este un fluture)” . Nu vor lipsi work-shop-urile susținute de Facultatea de Horticultură şi Silvicultură – USAMVBT, SC Horticultura SA. Tot în Piaţa Libertății se vor desfășura și în acest an activitățile de comerț floral.

În premieră, în această ediție, festivalul se extinde și în Piața Unirii. Înconjurată de frumusețea clădirilor din centrul istoric, fântâna din Piața Unirii va fi împodobită de florista Ella Fodor printr-un concept captivant și inovativ. „Searching for Happiness (În căutarea fericirii)” este proiectul ce va putea fi admirat în fața Muzeului de Artă, o capodoperă realizată de către Alina Nagy Ghinea. Casa de Cultură a Studenților va avea în premieră un proiect de mari dimensiuni ce va putea fi admirat alături de alte creații ale Biancăi Negrea și ale Sorinei Wesolowski.

Alte elemente inedite ale acestei ediții sunt proiectul statuilor vivante – „Check street art” al designerilor Hoca Virag Francisca, Simona Noroc în colaborare cu Bianca Negrea, și extinderea umbreluțelor de pe strada Alba Iulia.

Deschiderea din acest an a festivalului va fi marcată printr-un moment dynamic, reprezentat de o paradă a Fanfarei Big Band, acompaniată de Zâna Timfloralis și de un grup de dansatoare.

Programul pentru cele trei zile feerice din acest an al festivalului cuprinde numeroase demonstrații floristice ce se vor desfășura pe scena situață în Piața Victoriei, conform programului de mai jos.

Parteneri ai acestui eveniment sunt : S.C. Drumuri Municipale S.A., Societatea Transport Public Timişoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat”, Filarmonica Banatul, Horticultura SA, Facultatea de Horticultura si Silvicultura – USAMVBT, TVR Timișoara, Radio Kiss FM, Radio Timișoara, Felix Ramiro, Cosse Boutique si Rodica Costea, Royal Concept.

VINERI:

Piața Unirii:

16.00- Mini-Mini Reflex

16.30- Fanfara Big Band

Piața Victoriei:

17.00- Deschiderea oficială a festivalului “Timfloralis”

17.20- Show floral Denis Kneepkens

18.00- “Dance with Franciska”

18.15-Show floral “Searching for happiness” Alina Nagy-Ghinea si Marius Schiell

19.00- Moment coregrafic Liceul de Artaă Ion Vidu

19.30- Timişoara, oraş gradină

20.00 -Concert vocal simfonic, susținut de Filarmonica Banatul, dirijor: Laurenţiu Muntean, soliști: Narcisa Brumar, Mihaela Ispan, Bogdan Zahariea, Lucian Onita.

SÂMBĂTĂ:

12.30- Program muzical –coregrafic -Incubatorul de artă

14.00- Demonstrație florală “Happy Inspiring” -Master Florist Teunis Veenema

14.40-Şcoala de balet SuzanArt Dance

17.00-Şcoala de dans Anne Dance Studio

17.30- Chromatick Voice- cântece despre flori

19.00- Show floral Simona Wesolowski- Zeița dacică Bendis, zeița Lunii, a pădurilor, a farmecelor, a nopții.

19.40- Izabela Toth,

Ana Maria Moldovan,

Raluca Milin

20.00- Demonstrație florală – Master florist Ioachim Erema

21.00- Prezentare de modă Felix Ramiro

DUMINICĂ:

11.30- Palatul Copiilor

13.00-Şcoala de dans și balet “The Dancers”

13.30- Scoala de balet Denisse

14.00- Demonstrație florală–Master Florist Teunis Veenema

18.00- Show floral Deniss Kneepkens

18.40-Poka Robert

19.00- Show floral Ella Fodor

19.50-Iguana Fitness dans

20.00- Cvartet Music

