Festivalul internațional Embargo Fest 2019 Green Vibes Edition, timp de trei zile, în Timiș

O nouă ediție a festivalului internațional Embargo Fest Green Vibes Edition va începe, în 16 mai, de la ora 14.00, la Dudeștii Vechi, în județul Timiș, la o oră distanță de mers cu mașina de la Timișoara, și va ține până în 19 mai.

Care este scopul amplei manifestări cultural -artistice?

”Anul acesta trecem la următorul nivel. Să folosim muzica drept o puternică unealtă prin care să construim un viitor mai verde. Un viitor în care viața la sat are vibe-uri tinere și pline de energie. Un viitor în care sondele de prospecțiuni petroliere nu vor distruge resursele naturale de la sate. Un viitor în care această zonă verde va putea trăi așa cum îi este menit, din agricultură și produse bio”, explică organizatorii.

Evenimentul cuprinde și un Culto Cort -powered by TM2021, cu spectacole de teatru, circ, proiecții de film și aprinse dezbateri pe teme ecologice.

De asemenea, festivalul are și Food Area cu mâncare românească, ungurească, bulgărească, sârbească, dar și parc de distracții, târg de produse bio de la producători locali, activități sportive, camping și parcare gratuite.

Embargo Fest are trei scene distincte:

MAIN STAGE

Alen Islamovic (HR) | Subcarpați | Șuie Paparude | Timpuri Noi | Sarmalele Reci | Vizi | Țapinarii | Phaser | Pragu De Sus | RUA | Maryliss & Cover Up | New Quartet (SRB) | Cristi Iakab & The Road Band | The Skywalkers | Kanizsa Csillagai (HU)

GREEN STAGE

Implant Pentru Refuz | Oratnitza (BG) | Zbogom Brus LI (SRB) | Methadone Skies | The Case | Axis (SRB) | Grave For Sale | Bogdan Puriș & Zoltan Varga (Vinilorama) | Allover | Monokrom | DJ BitSon | Dj Westman

ELECTRIC BASE

Ilija Djokovic (SRB) | Petra Mayer/Shizuka (HU) | Punu | Ivan Popa (BG) | Alex Halka | KuKy | RaZy | Module | Kova | Andrei Puiu | Midiportal | MCx Woodie | Megga Dillah | Flow

