Festivalul Les Films de Cannes revine la Timișoara cu o nouă selecție a filmelor de la Cannes

Festivalul Les Films de Cannes revine anul acesta la Timișoara cu o nouă selecție a filmelor de la Cannes și din cele mai importante festivaluri din lume. Cea de-a VII-a ediție a Les Films de Cannes à Timișoara va avea loc între 28 și 30 octombrie la Cinema Victoria.

An de an festivalul continuă să strângă tot ce e mai bun din cinema-ul internaţional şi să-l stimuleze pe cel naţional. Tonul se dă la Cannes unde nu există ani slabi, ci fabuloşi şi “doar” extraordinari. Cel mai mare festival de film din lume a reuşit, de-a lungul anilor, să strângă o selecţie incredibilă din toate genurile şi din toate colţurile lumii care să surprindă şi să răscolească publicul. Cannes-ul e acea Meccă a cinefililor la care te duci să-ţi umpli bateriile şi să-ţi recapeţi încrederea în cinema, chiar şi atunci (sau mai ales atunci) când oferta obişnuită de pe marile ecrane te dezamăgeşte. Când la Cannes nu vor mai fi filme bune, probabil va trebui inventată o nouă artă populară. Aşadar, fiţi fără griji, şi selecţia din acest an de la LFDC este una cu adevărat entuziasmantă…

De la an la an, festivalul a devenit mai ambiţios, mai aventuros, pentru că nimic nu e mai puternic ca imaginea în mişcare. „Am devenit interesat de regia de film pentru că imaginea e foarte, foarte puternică atunci când vine vorba de schimbarea comportamentului uman” spunea şi regizorul suedez Ruben Östlund, laureat cu Palme d’Or în 2022 pentru încă o capodoperă caustică, inclasabilă, care va fi prezentată în premieră în cadrul Les Films de Cannes à Timișoara.

Triangle of Sadness – Palme d’Or, Cannes 2022

În foarte amuzantul Triangle of Sadness, distribuit în România de Independența Film, câștigător al trofeului suprem la Cannes, ierarhia socială este răsturnată, dezvăluind relația de prost gust dintre putere și frumusețe. Un cuplu celebru de fotomodele, Carl (Harris Dickinson) și Yaya (Charlbi Dean), este invitat într-o croazieră de lux pentru cei foarte bogați, condusă de un căpitan de vas dezlănțuit (Woody Harrelson). Ceea ce părea la început instagramabil se termină catastrofal, lăsându-i pe supraviețuitori blocați pe o insulă pustie și luptând pentru supraviețuire. Această fabulă modernă despre drepturile și dinamica puterii este și o puternică opțiune pentru Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original. La Cannes, Triangle of Sadness a fost unul dintre cele mai discutate filme ale festivalului. Östlund navighează aici în ape noi, oferind o satiră provocatoare, grotescă și mușcătoare despre eterna luptă de clasă. „Absolut dezechilibrat în cel mai bun mod cu putință, garantat că-ţi va stârni suficiente hohote de râs ca să te doară stomacul, dar lăsându-te în același timp cu multe lucruri la care să te gândești după aceea” – Alysha Prasad pentru Room with a View.

Close – Grand Prix (Ex-Aequo), Cannes 2022

După ce și-a făcut debutul la Cannes la numai 27 de ani cu lungmetrajul Girl pentru care a fost recompensat în 2018 cu patru trofee, inclusiv Caméra d’Or, regizorul de origine belgiană Lukas Dhont s-a întors anul acesta în competiție și reconfirmă cu „această poveste zdrobitoare, dar bogată emoțional” (The Hollywood Reporter), Close, pentru care a fost distins cu Grand Prix.

Léo şi Rémi au 13 ani şi şi-au spus totul de când se ştiu. Dar iată că ceva se întâmplă şi nimic nu mai e ce-a fost. Disperat să înţeleagă cu ce a greşit, Léo se apropie de Sophie, mama lui Rémi…

„Este posibil să aveți rezerve cu privire la unele dintre alegerile lui Dhont, dar este greu de imaginat că veți putea vedea acest film fără să fiți zguduiți de empatia și viziunea regizorală extraordinară. La 31 de ani, este deja un regizor de excepție, iar acesta este un film excepțional.” exclamau cei de la BBC. Filmul este distribuit în România de Bad Unicorn.

Tori et Lokita – Premiul aniversar, Cannes 2022

Regizorii de origine belgiană Jean-Pierre și Luc Dardenne au reuşit să schimbe mereu genurile, rămânând, însă, cu aceleaşi obsesii tematice şi stilistice. Câştigători de două ori ai trofeului suprem, Palme d’Or, au devenit faimoși pentru dramele lor sociale scrupulos de realiste, realizate după o carieră mai puțin cunoscută în documentare. Tori et Lokita, ultimul lor film, a fost distins cu premiul aniversar Cannes 2022. În Belgia de azi, un băiat şi o adolescentă de origine africană ajunşi aici fără niciun alt membru al familiei se bazează pe prietenia lor indestructibilă pentru a înfrunta provocările exilului.

„Este cel mai furios film pe care l-au făcut vreodată frații Dardenne. […] La fel ca majoritatea lucrărilor duo-ului, Tori și Lokita valorifică natura ireductibilă a demnității umane în fața apatiei din ce în ce mai adâncă a civilizației umane.” Observau cei de la IndieWire.

Metronom – Premiul pentru regie, Un Certain Regard, Cannes 2022

În timp ce Țiriac și Năstase joacă Finala Cupei Davis împotriva Americii în 1972, doi liceeni se iubesc și scriu scrisori la emisiunea Metronom de la Europa Liberă. Când el primește aprobarea să plece definitiv din țară, împreună cu familia, ei știu că trebuie să se despartă, dar nu se așteptau ca ultimele zile împreună să devină hotărâtoare pentru întreaga lor viață.

Metronom, debutul în lungmetraj de ficțiune al cineastului Alexandru Belc, a câştigat Premiul pentru cel mai bun regizor al secţiunii Un Certain Regard la Cannes, în ovaţiile publicului şi ale criticii. „Acest debut stilizat, lent şi cu o imaginaţie bogată e mult mai mult decât o versiune românească la Romeo şi Julieta”, scrie prestigioasa publicaţie Variety, în timp ce Screen International îl descrie ca „un instantaneu convingător al unor adolescenți aflați în pragul maturității, a căror luptă pentru a-și găsi vocea este împiedicată de autorități – de la părinții îngrijorați, până la securitate – care le suflă în ceafă.” Cei de la Clapper îl consideră chiar „unul dintre cele mai bune filme ale anului” pentru că este o „călătorie emoţională empatică, realizată cu un meşteşug uimitor” în timp ce Disappointment Media ne asigură că „nu e un film pe care să-l uităm prea curând.”

Acest „film sublim de frumos” (The Upcoming) este distribuit de Strada Film International și va premiera în cinematografe pe 4 noiembrie.

R.M.N. – În Competiție, Cannes 2022

Cristian Mungiu s-a întors anul acesta în competiția de la Cannes cu cel mai nou film al său, iar presa de specialitate nu a fost reținută în aprecieri: „R.M.N. este o explorare fascinantă, foarte umană, a multiplelor probleme cu care se confruntă România”au scris cei de la The Hollywood Reporter după proiecția de pe croazetă. „Scene discrete, de o claritate și o densitate uluitoare, cu o rigoare a construcției camuflată de spontaneitatea prezentării”, un „film complex, atât de încărcat de idei, încât te-ai aștepta ca preocuparea pentru estetică să nu fie o prioritate, R.M.N. este de o frumusețe aproape neverosimilă.” a titrat Variety.

În preajma Crăciunului, Matthias se întoarce de la muncă din Germania în satul său natal transilvan, preocupat de copilul care crește fără el (Rudi), de femeia pe care o iubește în taină (Csilla) și de tatăl rămas singur (Otto). Încearcă să se implice mai mult în educația băiatului rămas prea îndelung doar în grija mamei (Ana) și să-l dezbare de spaimele nedeslușite care l-au cuprins. Când la mica fabrică de care se îngrijește Csilla sunt angajați câțiva muncitori noi, pacea celor din comună se tulbură, spaimele îi cuprind deopotrivă și pe adulți, iar frustrările, conflictele și pulsiunile irump la suprafață prin pojghița subțire de aparentă înțelegere și calm.

O poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman în fața realităților care îl suprind, despre relația cu celălalt și despre felul în care ne raportăm cu toții astăzi la un viitor neliniștitor.

După premiera de la Cannes, R.M.N. a făcut parte din selecția unor importante festivaluri internaționale de film precum Toronto, San Sebastian, New York, și a fost vândut în peste 50 de țări, urmând să fie distribuit începând cu această toamnă în Franța și Belgia.

Un beau matin – Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2022

Sandra este o tânără mamă care îşi creşte singură fiica. Marea provocare din viaţa familiei este tratamentul tatălui Sandrei, Georg, care suferă de o boală degenerativă. Dar iată că Sandra îl reîntâlneşte pe Clément, un vechi amic cu care nu s-a mai văzut de mult şi, deşi el are o relaţie stabilă, între cei doi se înfiripă o poveste de dragoste.

Veterană a Cannes-ului, Mia Hansen-Løve se întoarce cu o peliculă care ţi se imprimă discret, dar profund, în suflet. „Performanța lui Seydoux este ancora filmului, transformându-l, în cele din urmă, într-o scrisoare de dragoste pentru prezent și pentru modul în care se împletesc suferința și speranța”, a fost verdictul Vox la Cannes. „Povestea lui Hansen-Løve este înșelător de simplă, dar are o încărcătură emoțională puternică, deoarece explorează impactul pe care dragostea – și separarea noastră de această dragoste – îl poate avea asupra unei persoane.” scriau cei de la Collider despre filmul ce este distribuit în România de Voodoo Films.

Avem plăcerea să îi avem ca invitați pe Macrina Bârlădeanu pentru filmul R.M.N. și actorul Marius Boboc și Mara Bugarin pentru filmul Metronom. Aceștia vor participa la o sesiune de Q & A după proiecțiile filmelor.

Pe website-ul www.filmedefestival.ro aflați mai multe detalii despre filmele anunțate. Programul de la Timișoara poate fi consultat aici, https://cinemavictoria-tm.ro/evenimente/les-films-de-cannes-a-timisoara/ . Biletele pot fi deja achiziționate online la prețul unic de 20 ron. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Timiș.

