Festivalul salamului uscat 2019 are loc în Nădlac, la o oră distanță de Timișoara

Festivalul salamului uscat 2019 are loc în Nădlac, la o oră distanță...

Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor, în parteneriat cu Cooperativa Fermierul Nădlăcan, organizează Festivalul salamului uscat, ediția a III a, vineri 3 mai, de la ora 19.00.

Kelo Milan, inițiatorul și organizatorul principal al acestui inedit și delicios eveniment culinar, a explicat că, astfel, cu acest prilej își vor expune produsele 20 de producători, iar comisia de evaluare va fi formată din reprezentanți veniți din trei țări: Serbia, Ungaria și din România.

Programul artistic va fi susținut de Ansamblul folcloric al slovacilor din localitate. Sunt așteptați 300 de invitați. Între orele 19 -20, are loc degustarea eșantioanelor de salam. Din Slovacia va veni și o orchestră specială care va susține un super-concert.

”Din cooperativa noastră trei sferturi sunt măcelari și participă la festival. Eu am ținut foarte mult să avem această manifestare. În Serbia funcționează de mai mulți ani, iar în Ungaria a devenit o tradiție și are un mare succes. În România nu exista un asemenea festival. La noi în zonă salamul de Nădlac este un produs specific, caracteristic zonei. Toți care trec pe la noi și îl gustă rămân impresionați și doresc să îl achiziționeze. Este produs de patru-cinci generații de când au venit slovacii în Nădlac și fiecare salam are un gust diferit de la producător la producător. Niciun salam nu este la fel”, a declarat Kelo Milan.

