Festivalul SIMULTAN, dedicat artelor interdisciplinare, revine în Timișoara cu o nouă ediție în perioada 3-6 octombrie 2024, având ca temă centrală Desire for the Useless. Muzeul Corneliu Miklosi și fostele ateliere ale Societății de Transport Public Timișoara vor fi din nou unite fizic și conceptual în cadrul aceluiași eveniment.

​​Deschiderea oficială va avea loc joi, 3 octombrie, de la 18:00, la Muzeul Corneliu Miklosi, Take Ionescu, 83.

Organizatorii vă invită să vă alăturați unui program de patru zile care va include performance-uri sonore și audio-vizuale live, proiecții de artă video, prezentări și instalații. Programul complet și mai multe informații sunt disponibile pe site-ul www.simultan.org/2024

În patru săli permanente de mini cinema vor rula lucrări de artă video, propuse de artiști din întreaga lume, care reflectă asupra temei din acest an prin narative subtile de meditație asupra existenței în era digitală. Realități fracturate, sunetul și limbajul datelor, ecoul mașinăriilor dintr-un viitor, impactul infrastructurii globale tehnologice asupra vietii, printre altele, sunt subiectele acestor seturi de proiecții video.

Lista completă poate fi consultată aici.



Programul live al celei de-a 19-a ediții, prezintă 11 proiecte sonore live, semnate de artiști și artiste, activi pe scena muzicii experimentale.

În prima zi, noul performance audio-video a lui Micleușanu M. intitulat „Grădina Liminală”, propune o descifrare a sensurilor ascunse ale condiției umane, reflectând asupra procesului de adaptare identitară și psihologică în fața dinamicilor contemporane – fie ele tehnologice, computaționale sau ecologice. Magda Drozd va interpreta live piese de pe cel mai recent EP al său, „Viscera”, în care texturi vibrante și senzuale se îmbină cu timbre sintetice și organice. Franck Vigroux și Antoine Schmitt prezintă „ATOTAL”, un spectacol audio-vizual care explorează reconstrucția pentru a facilita deconstrucția proceselor de impunere a voinței prin repetiție și sincronism absolut – o reflecție profundă asupra posibilității unei „decoincidențe” eliberatoare și salvatoare.

Programul de vineri seara, include duo-ul de improvizație experimental Bass Clef Poetry format din Tony Elieh și Andrei Cucu combină diverse surse sonore – de la obiecte și chitară bas, până la cuvinte rostite și elemente electronice, construind un sonor spontan și intuitiv.

În închiderea zilei vor urca pe scenă Alexander Iezzi, Billy Bultheel și Ivan Cheng interpretând 33, propun o experiență multisenzorială, care împinge limitele muzicii convenționale – o fuziune dintre techno-ul mitraliat, pop experimental, tonalități industriale și voci baroce pentru a crea melodii pop experimentale care sună de parcă ar fi dintr-o altă lume.

Sâmbătă, la fostele ateliere STPT, artista Diana Miron, dirijează Organisma Sonora, un sound performance coral participativ, cu elemente electronice și acustice, care ne provoacă percepția și înțelegerea corului ca organism în mișcare.

Seara continuă la Muzeul Corneliu Mikloși unde Hanno Leichtmann și Valerio Tricoli își vor prezenta cel mai recent album, „Cinnte Le Dia”. Bazat pe improvizație alchimică în timp real și pe o post-procesare minuțioasă, care generează o experiență cinematografică, creată prin fuziunea ritmurilor asimetrice. Feldermelder (Manuel Oberholzer) prezintă ex nihilo. Imitând forțele dinamice ale naturii prin fizicalitate, fluiditate și vibrație, experiența devine o călătorie spectrală, evoluând continuu în forme acustice și vizuale diverse.

Duminică, Roberto Maqueda prezintă AIR, o instalație performativă care combină instrumente amplificate și module de electrovalve, creând percuții analogice, care deconstruieste limbajului specific al instrumentelor de percuție, analizând sunetul rezultat și transpunându-l într-o formă vizuală. Alessandra Eramo explorează teritoriile acustice latente ale vocii, extinderea, fragmentarea sau amplificarea, alterănd prin zgomote, chestionează hazardul socio-politic global.

Programul din 2024 se încheie cu un live performance al artistei Maria W Horn, care explorează proprietățile spectrale ale sunetului prin instrumentație diversificată, de la sintetizatoare analogice la cor și instrumente cu coarde.

Expoziția centrală va include și o serie de instalații. La Muzeul Corneliu Miklosi vă așteaptă 3’17”, o instalație interactivă audio-vizuală produsă de Marginal, Coloana, o instalație sonoră colectivă, inițiată și coordonată de Mădălina Ciocanu și Arcadie Botnaru, Echochamber, o instalație sonoră tetrafonică semnată de Hanno Leichtmann, Reliquaries for the Fungible, o instalație interactivă creată de Sabina Suru și The ghost in the machine, o experiență VR propusă de artiștii Ingrid Ene, Dragoș Dogioiu și Virgil Bugnariu.

Programul include și o serie de prezentări, care vor avea loc la Muzeul Corneliu Miklosi. Sâmbătă, de la 16:00, Vlaicu Golcea, Sabina Suru și Andrei Tudose vor vorbi Despre capcanele intertransdisciplinarității, explorând provocările și oportunitățile colaborării între discipline artistice diverse. De la 17:00, artista Phoebe Riley Law, își va prezenta lucrările axate pe sunet, performance, fotografie și activare sculpturală.

Duminică, de la 16:00, artiștii Alexandra Costea, Anca Șișu, Andrei Tudose, Sabina Suru vor povesti despre experiența Post-Digital Extensions Timișoara ’23 x Oulu ’26, programul de mentorat care a început în 2023 și a continuat cu o rezidență în Oulu, Finlanda (viitoare Capitală Europeană a Culturii în 2026). De la 17:00, Mădălina Ciocanu și Arcadie Botnaru vor vorbi despre o cercetare urbană colectivă creativ-relațională și Coloana care i-a ghidat în plimbarea din Timișoara.

De la 18:00, ca parte a cover me softly, ediția 2024 a Bienalei de Arhitectură Beta, în colaborare cu Simultan Festival, artista video și regizoarea Rebecca Salvadori va prezenta și proiecta Messengers, o experiență cinematografică hibridă care este în același timp un autoportret, un portret al unui grup de artiști, al diferitelor scene muzicale, al unui oraș într-un anumit moment.

Proiecția va fi urmată de o discuție între artistă, echipa curatorială a cover me softly, și public.

Acces eveniment

Biletele și abonamentele se pot achiziționate online.

Programul expozițional și proiecțiile de artă video vor avea acces gratuit.

