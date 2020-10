Festivalul “Veterani – Art Fusion”, ediția a III-a

Asociația FOA – Fusion of Arts organizează, în zilele de 2 și 3 octombrie, cea de-a III-a ediție a Festivalului “Veterani – Art Fusion”. Festivalul se va desfășura pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor din Lugoj și este dedicat contelui Federico Veterani, eliberator și martir al Lugojului, mort pe câmpul de luptă în bătălia dusă împotriva otomanilor, la 25 septembrie 1695. Manifestarea va debuta vineri, 2 octombrie, la ora 18, cu un spectacol muzical susținut de cursanții clasei de canto din cadrul Asociației FOA, coordonați de prof. Eliana Zah, urmat de momente teatrale din piesa “Legenda Marii Creații”, sub genericul “Legend of the Great Birth”. Sâmbătă, 3 octombrie, va avea loc un atelier de muzică medievală (de la ora 15), o expoziție de arme medievale (orele 16-20) și un concert susținut de “Lupus Dacus” (ora 20). Accesul la toate evenimentele este gratuit, dar pe durata desfășurării manifestărilor este necesară purtarea măștii de protectie și respectarea distanței sociale. Cea de-a III-a ediție a Festivalului “Veterani – Art Fusion” este cofinanțată de Consiliul Județean Timiș.

