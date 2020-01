Fetița din bolul peștelui auriu – un spectacol memorabil plin de candoare, la Teatrul German Timișoara

Fetița din bolul peștelui auriu – Das Mädchen im Goldfischglas de Morris Panych – un spectacol memorabil plin de candoare la Teatrul German Timișoara – va avea loc, în 21 și 22 ianuarie, de la ora 19.30.

“Fetița din bolul peștelui auriu” se poate înscrie printre evenimentele rare cu spectacole memorabile. Este și meritul echipei conduse excepțional de regizorul Radu Afrim, o personalitate a vieții teatrale de la care se așteaptă astăzi, noi evenimente”, spune Ileana Lucaciu.

Regia: Radu Afrim. Decorul şi costumele: Dragoș Buhagiar . Dramaturgia: Valerie Seufert.

Cu: Silvia Török, Georg Peetz, Olga Török, Horia Săvescu, Rareş Hontzu, Konstantin Keidel, Harald Weisz.

Torok Silvia – Premiul UNITER 2013 pentru Debut

Olga Diana Torok – Nominalizare la Premiul UNITER 2013 pentru cel mai bun rol secundar feminin

Vremuri tulburi: în Canada anilor ’60, Iris, o fetiţă de 10 ani, trăieşte împreună cu părinţii ei şi cu Miss Rose, o chiriaşă mai puţin agreată, într-o casă de pe malul oceanului. Fetiţa nu ezită să îi pună la punct pe adulţii din jurul său, merge la o şcoală catolică, deşi se declară budistă, şi îşi adoră peştişorul auriu. Acesta dispare din casă chiar in ziua în care mama ei decide să îşi părăsească familia, şi doar o coincidenţă face să nu se întâmple astfel. La scurt timp, Iris îl aduce acasă pe un naufragiat care seamănă izbitor de mult cu peştişorul ei auriu, astfel că deodată fata începe să creadă în reîncarnare. Va reuşi acesta să îi apropie din nou pe membrii acestei familii?

Spectacolul se supratitrează în limba română.

Das Mädchen im Goldfischglas de Morris Panych, von Morris Panych



Stürmische Zeiten: Im Kanada der 60-er Jahre lebt die zehnjährige Iris mit ihren Eltern und der wenig geliebten Untermieterin Miss Rose in einem Haus in Strandnähe. Sie belehrt mit Vorliebe die Erwachsenen um sie herum, besucht eine katholische Schule – erklärt sich aber zur Buddhistin – und vergöttert ihren Goldfisch, bis dieser eines Tages in ihrem freudlosen Zuhause den Weg alles Irdischen geht. Kurz darauf bringt Iris einen Gestrandeten heim, der ihrem Fisch derart verblüffend ähnlich ist, dass sie an eine Spontan-Reinkarnation glaubt. Wird es ihm gelingen, die Familie wieder zusammenzuführen?







