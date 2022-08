Fiica unui fost polițist rănit în misiune, respinsă la înscrierea la Academia de Poliție

Concursul pentru ocuparea a 52 de posturi de politisti, cu recrutare din sursa externa, lansat de Inspectoratul de Politie al Judetului Timis a starnit o mare efervescenta in randul tinerilor din orasul de pe Bega, mai cu seama printre rudele sau cunostintele angajatilor MAI.

In acest context, fostul politist Cristian Iliescu, care a fost ranit intr-o misiune de ordine publica, in cartierul Kuncz, si a fost pensionat din motive medicale, avea toate motivele sa spere ca fiica sa, Iliescu Claudia Andreea, absolventa eminenta a Liceului Pedagogic Timisoara, va fi acceptata la Academia de Politie fara concurs. Doar pe baza de dosar.

Asa i s-a promis, imediat dupa incidentul violent din Kuncz, care a dus la ranirea si, ulterior, la pensionarea sa inainte de vreme.

Pana la urma, s-a convins ca n-au fost decat promisiuni desarte, care sa-l determine sa renunte la ideea de a da in judecata Politia Romana si de a cere daune.

„In urma cu doua luni, am solicitat o audienta la ministrul de Interne, Lucian Bode, pentru a-i aduce la cunostinta ca IGPR s-a angajat, in urma cu cativa ani, sa ma ajute ca fata mea sa intre la academie. Mi s-a transmis, de la cabinetul ministrului, ca voi fi anuntat, in maximum 30 de zile, cand sa merg la Bucuresti. Nu m-au mai sunat”, a declarat Cristian Iliescu pentru impactpress.ro.

Sansa ca fiica sa, Iliescu Claudia Andreea, sa-i calce pe urme s-a ivit odata cu lansarea concursului de catre IPJ Timis, la sfarsitul lunii trecute, mai cu seama ca este vorba despre recrutarea de viitori politisti din sursa externa.

„Am depus dosarul si noi, sotia mea a verificat toate documentele, de cateva ori, si am primit un cod de candidat. Paradoxal, dupa cateva zile, am fost informati ca fiica mea a fost respinsa la acest concurs, pentru ca nu ar avea toate piesele la dosar. Este singura fata respinsa… Acuma, vin si intreb, ce au avut cu fata mea? De ce i s-a blocat accesul in sistem?

A luat BAC-ul cu medie peste 9, a intrat, printre primii 15, la Stiinte Economice, la Universitatea de Vest. Nu este posibil ca sistemul sa se razbune pe Iliescu, dupa atatia ani, pentru protestele sale publice, persecutandu-i copilul. Cineva de la IPJ Timis mi-a transmis ca au fost prea putine locuri pentru cati pilosi trebuie admisi la concurs. Nu fac nicio contestatie, fata mea se simte nedreptatita flagrant si nu-si mai doreste o cariera in politie”, a declarat, extrem de revoltat, Cristian Iliescu.

De partea cealalta, reprezentantii IPJ Timis sustin ca dosarul de inscriere al candidatei Iliescu Claudia Andreea nu a fost complet, conform conditiilor de eligibilitate stabilite de comisia de recrutare.

„In urma verificarilor efectuate la nivelul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Timis, s-a stabilit faptul ca persoana in cauza nu a depus toate documentele solicitate, respectiv declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare, conform Anexei 8, care se regaseste in cuprinsul anuntului de concurs”, ne-a comunicat Andreia Jerdea, purtatorul de cuvant a IPJ Timis.

Imediat dupa depunerea dosarului, Iliescu Claudia Andreea a primit un cod de candidat, reprezentanta Politiei Timis a precizat ca acest cod se genereaza automat, la inscriere, iar mai apoi urmeaza verificarea dosarului.

„Nu se poate vorbi despre o respingere intentionata, in conditiile in care s-a lucrat cu coduri si nu se cunostea identitatea reala a candidatului”, a mai precizat Andreia Jerdea, pentru impactpress.ro.

